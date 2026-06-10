2026年由美加墨3國合辦的世界盃足球賽即將展開，本屆隊伍擴增至48隊，加上部分場地的高原氣候，讓賽事變數大增。《NOWNEWS》邀請知名球評傑拉德、黃天佑及運動視界專欄作家Raphael針對本屆賽事提出深度預測，從冠軍歸屬到個人大獎，三位專家各抒己見。三人分別認為法國、巴西和葡萄牙最有機會拿下本屆賽事冠軍，特別是葡萄牙被兩位專家點名有機會，「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）或許有望接續梅西（Lionel Messi）之後捧起世足獎盃。
世界盃冠軍預測：法國、巴西、葡萄牙
在最高榮耀的冠軍預測上，三位專家見解各異。傑拉德看好法國能重返榮耀，他認為法國「憑藉深厚的陣容與均衡的攻守實力，展現出冠軍相的風範」，且過去兩屆分別拿下冠軍與亞軍，陣中年輕球員與核心球星表現皆相當穩定。
黃天佑則從地緣與歷史鐵律分析，點出衛冕軍阿根廷連霸難度高，而在美洲舉辦的賽事向來有利於美洲球隊，因此首推巴西；他強調巴西前線仍有維尼修斯、拉菲尼亞等頂尖射手，後防也有加布里埃爾與馬金尼奧斯坐鎮。
「歐洲如果要推薦一隊，我選葡萄牙。不是因為C羅最後一舞，而是葡萄牙擁有當今世界上最豪華的中場線，PSG兩大主力，曼聯B費是本季全歐洲助攻王，還有曼城的B席爾瓦，要贏過他們的中場線並不容易，足球界有句話說，得中場者得天下，葡萄牙有機會走到很後面。」黃天佑接著分享自己看好的「大黑馬」型球隊，「美洲區我推厄瓜多，歐洲區推挪威，亞洲區則推日本。也許奪冠還有點難，但前進8強甚至4強也不必太驚訝。」
Raphael則大力推薦葡萄牙，大膽預測決賽將上演葡萄牙2：1擊退西班牙。他認為葡萄牙擁有世界最頂級的中場線，包含英超助攻王布魯諾費爾南德斯（Bruno Fernandes）、貝納多席爾瓦（Bernardo Silva），以及連兩屆打進歐冠決賽的巴黎聖日耳曼雙星維蒂尼亞（Vitinha Ferreira）與若奧內維斯（João Neves），整體戰力已相當強大，不再需要單靠C羅苦撐。
金靴獎預測：哈利凱恩的穩健對決亞馬爾的分組優勢
針對金靴獎得主，傑拉德與Raphael分別點名英格蘭的哈利凱恩與西班牙的亞馬爾。傑拉德指出，哈利凱恩「以穩定射術與隊長氣質領軍英格蘭」，且本賽季進球狀態火熱，其強大的把握力使他成為金靴獎的最強力競爭者。
Raphael則從賽程與分組優勢切入分析，他認為姆巴佩與哈蘭德所在的I組防守強度極高，進球不易；反觀西班牙所在的小組擁有維德角等實力懸殊的對手，非常有利於擅長打順風球的西班牙刷取進球數，因此看好個人能力突出的亞馬爾能在小組賽階段就累積巨大優勢。至於為何不投凱恩？他也解釋說：「英格蘭則是有多名攻擊手在陣，凱恩未必能拿下大量進球」。
金球獎與最佳年輕球員預測：佩德里可能拿下金球獎
關於金球獎與最佳年輕球員這兩項大獎，傑拉德與黃天佑本屆並未做出具體預測，而Raphael將票數全數投給西班牙陣營。他看好中場大將佩德里能以穿針引線的表現拿下金球獎，並預期亞馬爾在競爭金靴獎的同時，也能憑藉宰制力順勢包辦世界盃最佳年輕球員獎。
世界盃金手套獎預測：邁克邁尼昂與科斯塔的門神之爭
象徵最佳門將的金手套獎，成為法國與葡萄牙國門的正面交鋒。傑拉德點名法國門將邁克邁尼昂（Mike Maignan），盛讚他「以穩健撲救與領導氣質坐鎮法國門前」，其高專注度與反應速度搭配法國原本就可靠的防線，奪獎呼聲極高。Raphael則力挺葡萄牙門將迪奧戈·科斯塔（Diogo Costa），他指出葡萄牙向來是低進球、高防守力的大賽型球隊，加上本屆陣容可能面臨中後衛傷病或輪換的隱憂，勢必需要迪科斯塔豐富的經驗來穩住禁區中央；若葡萄牙順利挺進四強，他驚人的撲救表現絕對是爭奪最佳門將的最大籌碼。
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明士傑與傑拉德
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在最高榮耀的冠軍預測上，三位專家見解各異。傑拉德看好法國能重返榮耀，他認為法國「憑藉深厚的陣容與均衡的攻守實力，展現出冠軍相的風範」，且過去兩屆分別拿下冠軍與亞軍，陣中年輕球員與核心球星表現皆相當穩定。
黃天佑則從地緣與歷史鐵律分析，點出衛冕軍阿根廷連霸難度高，而在美洲舉辦的賽事向來有利於美洲球隊，因此首推巴西；他強調巴西前線仍有維尼修斯、拉菲尼亞等頂尖射手，後防也有加布里埃爾與馬金尼奧斯坐鎮。
「歐洲如果要推薦一隊，我選葡萄牙。不是因為C羅最後一舞，而是葡萄牙擁有當今世界上最豪華的中場線，PSG兩大主力，曼聯B費是本季全歐洲助攻王，還有曼城的B席爾瓦，要贏過他們的中場線並不容易，足球界有句話說，得中場者得天下，葡萄牙有機會走到很後面。」黃天佑接著分享自己看好的「大黑馬」型球隊，「美洲區我推厄瓜多，歐洲區推挪威，亞洲區則推日本。也許奪冠還有點難，但前進8強甚至4強也不必太驚訝。」
Raphael則大力推薦葡萄牙，大膽預測決賽將上演葡萄牙2：1擊退西班牙。他認為葡萄牙擁有世界最頂級的中場線，包含英超助攻王布魯諾費爾南德斯（Bruno Fernandes）、貝納多席爾瓦（Bernardo Silva），以及連兩屆打進歐冠決賽的巴黎聖日耳曼雙星維蒂尼亞（Vitinha Ferreira）與若奧內維斯（João Neves），整體戰力已相當強大，不再需要單靠C羅苦撐。
針對金靴獎得主，傑拉德與Raphael分別點名英格蘭的哈利凱恩與西班牙的亞馬爾。傑拉德指出，哈利凱恩「以穩定射術與隊長氣質領軍英格蘭」，且本賽季進球狀態火熱，其強大的把握力使他成為金靴獎的最強力競爭者。
Raphael則從賽程與分組優勢切入分析，他認為姆巴佩與哈蘭德所在的I組防守強度極高，進球不易；反觀西班牙所在的小組擁有維德角等實力懸殊的對手，非常有利於擅長打順風球的西班牙刷取進球數，因此看好個人能力突出的亞馬爾能在小組賽階段就累積巨大優勢。至於為何不投凱恩？他也解釋說：「英格蘭則是有多名攻擊手在陣，凱恩未必能拿下大量進球」。
關於金球獎與最佳年輕球員這兩項大獎，傑拉德與黃天佑本屆並未做出具體預測，而Raphael將票數全數投給西班牙陣營。他看好中場大將佩德里能以穿針引線的表現拿下金球獎，並預期亞馬爾在競爭金靴獎的同時，也能憑藉宰制力順勢包辦世界盃最佳年輕球員獎。
世界盃金手套獎預測：邁克邁尼昂與科斯塔的門神之爭
象徵最佳門將的金手套獎，成為法國與葡萄牙國門的正面交鋒。傑拉德點名法國門將邁克邁尼昂（Mike Maignan），盛讚他「以穩健撲救與領導氣質坐鎮法國門前」，其高專注度與反應速度搭配法國原本就可靠的防線，奪獎呼聲極高。Raphael則力挺葡萄牙門將迪奧戈·科斯塔（Diogo Costa），他指出葡萄牙向來是低進球、高防守力的大賽型球隊，加上本屆陣容可能面臨中後衛傷病或輪換的隱憂，勢必需要迪科斯塔豐富的經驗來穩住禁區中央；若葡萄牙順利挺進四強，他驚人的撲救表現絕對是爭奪最佳門將的最大籌碼。
|預測項目
|傑拉德
|黃天佑
|Raphael
|冠軍
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|巴西
|葡萄牙
|金靴獎
|哈利凱恩
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|亞馬爾
|金球獎
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|佩德里
|最佳年輕球員
|暫無預測
|暫無預測
|亞馬爾
|金手套獎
|邁克邁尼昂
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|迪奧戈科斯塔
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