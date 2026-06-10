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把手搖飲當水喝，小心痛到站不起來！台中一名 32 歲的王姓廚師，平時在廚房工作熱到汗如雨下，因為沒時間補水，每天都灌珍奶、紅茶消暑。日前他下班回家，腰部突然傳來「像被針猛戳」的劇痛，痛到全身冒冷汗、雙腿發軟，緊急送醫才發現，他的腎臟已經「急性水腫」了。亞洲大學附屬醫院豐中分院泌尿科醫師劉文斌表示，該名患者自高中時期就熱愛戶外運動、排汗量大，當時便曾因腎結石就醫。不料其投身廚師行業後，因廚房環境高溫炎熱、工作忙碌無法及時補水，且習慣每日將珍珠奶茶、紅茶等手搖飲當作白開水消暑，導致結石再度復發。劉文斌指出，雖然此顆結石體積不算大，但因輸尿管管腔狹窄，一旦卡住便會引發如針刺般的劇烈疼痛。針對2公分以下、位置適當的腎結石或輸尿管結石，非侵入性的「體外震波碎石術」是相當理想的治療方式。其利用高能量震波由體外精準聚焦，將結石震碎成細小顆粒，再透過排尿自然排出，整體療程僅需40至60分鐘，不留傷口。劉文斌提醒，夏季為泌尿道結石的高峰期，尤其廚師、工地工人、外送員、裝潢師傅等長時間處於高溫環境的族群，若流汗過多卻未補充足夠水分，尿液過度濃縮便容易讓鈣、草酸、尿酸等物質沉積。加上手搖飲、濃茶、咖啡富含草酸與糖分，更會大幅增加草酸鈣結石的風險。醫師建議，成人每日應至少攝取2000至3000 c.c.的白開水，並以尿液呈現淡黃色或透明為飲水達標原則。飲食上應避免過鹹、減少菠菜、巧克力、堅果及濃茶等高草酸食物的攝取，並維持均衡鈣質攝取。若民眾出現突發性腰部劇痛、血尿、噁心嘔吐或解尿疼痛等症狀，應盡速就醫，以免延誤治療導致腎功能永久受損。