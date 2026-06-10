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美國總統川普（Donald Trump）9日到紐約麥迪遜花園廣場觀看NBA總冠軍賽第三戰，紐約尼克隊卻在這場比賽不敵聖安東尼奧馬刺隊，而川普在開場被鏡頭帶到時就被現場觀眾狂噓，就連唱國歌都噓聲四起，但陪同川普觀賽的孫女凱伊（Kai Trump)想到一招來討爺爺歡欣。川普在9日受尼克隊老闆多蘭（James Dolan）邀請到場觀看NBA總冠軍賽Game 3，成為美國歷史上首位親臨NBA總決賽現場的現任總統。但迎接他的不是歡呼聲，當大螢幕畫面帶到川普，以瘋狂和不理性聞名的紐約客立刻怒噓。川普原有意繼續參與週四開打的第4戰，但在稍早傳出已決定取消行程，ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，川普因「行程衝突與公務義務」，預計將不會出席美國時間周三晚間的總決賽第四戰。川普不看比賽讓紐約球迷紛紛叫好，顯得讓川普有些尷尬，不過與川普同場觀賽的孫女凱伊想到了一招解決。在Game 3現場演奏美國國歌儀式時，可看到川普和凱伊在聽到噓聲後臉色沉重，但仍鎮定完成國歌儀式。比賽結束後，凱伊在IG分享這段國歌演奏時與爺爺同框的畫面，並補充：「感謝15SOF捕捉到我和爺爺的這個特別時刻。」不過，仔細一聽背景聲音，卻與實際狀況大不相同，凱伊所放上的影片，背景全是歡呼聲，被發現偷偷將噓聲移除。