我是廣告 請繼續往下閱讀

▲藤井風高雄世運演唱會位置、票價圖。（圖／KKTIX提供）

日本音樂鬼才藤井風 (Fujii Kaze) 啟動世界巡迴演唱會《Fujii Kaze Prema World Tour》！宣布將於2026年10月31日登上高雄國家體育場（世運主場館）開唱，，有興趣的粉絲千萬別錯過！藤井風世界巡迴演唱會《Fujii Kaze Prema World Tour》，將於10月31日在高雄世運主場館舉辦，官方今（10）日宣布售票資訊，演出門票將於6月20日中午12:00於KKTIX全數開賣，票價共分為5種5800元、4800元、3800元、2800元、1800元；以及身障席2400元、1900元，全場座席、不需實名制、無需抽選、無需事前登記，只需要在時間內登入搶票即可。憑藉過人音樂天賦、自由奔放的舞台魅力以及鮮明個人風格，藤井風一出道即在音樂串流平台及社群吸引大量關注。2022年作品〈死ぬのがいいわ（我寧可去死）〉透過短影音平台在全球爆紅，至今累積超過8億串流播放。2024年更於日本最大規模場館之一的日產體育場開唱兩日，吸引超過14萬名觀眾朝聖，迅速成長為具當代國際影響力現象級音樂人。本次巡演以藤井風第三張錄音室專輯《Prema》為主題，「Prema」在梵文中意指「至高的愛」，全專輯歌曲皆以英語創作，融合R&B、流行、靈魂樂與世界音樂元素，不僅展現其音樂創作邁入全新階段，也象徵正式進軍全球市場的重要里程碑。近年藤井風持續活躍於國際舞台，陸續登上荷蘭、瑞士、美國芝加哥及舊金山等地音樂節，今年更登上全球規模最大、最具代表性的音樂盛事Coachella音樂節，成為歷史上首位在Coachella演出的日本男性歌手；今年七月亦將登上日本指標性音樂節Fuji Rock Festival，作為「新全球流行樂」新銳代表人物登台。