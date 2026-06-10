本土劇一哥傅子純7日因為急性白血病（急性血癌）併發肺炎、敗血症驟逝，享年46歲，讓外界高度關注該病症的該如何預先察覺，心臟血管外科美女醫師吳欣岱在粉專分享一支1分14秒影片，指出急性血癌通常都是接受健檢抽血，發現血球指數異常被轉介至血液腫瘤科才確診，如有長期疲倦、發燒、臉色蒼白等症狀也建議及早就診。
何謂急性白血病 吳欣岱：骨隨製造不成熟白血球
吳欣岱解釋，所謂急性白血病就是骨隨裡製造血球的細胞出現異常，製造出大量不成熟的白血球，而血液裡不成熟的白血球會擠壓到血紅素或血小板等其他細胞的運作，患者因此就會有各種不舒服的症狀。
通常抽血才確診 長期疲倦、發燒、臉色蒼白要注意
至於如何確診，吳欣岱說明，急性白血病跟大腸癌、肺癌、乳癌不同，它們有特異性的篩檢方式，幾乎都是在醫院剛好做健康檢查、抽了血球指數，結果發現數字異常被移轉至血液腫瘤科才確診。
吳欣岱表示，除了抽血的方式，若發現有長期的疲倦、發燒、臉色蒼白等不特定性症狀，也必須提高警覺就醫檢查，「所以提醒大家，如果自己有一個長期沒有辦法解釋的不舒服，建議還是給醫師看一下、做個檢查比較安心！」
吳欣岱＠台灣基進臉書
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吳欣岱解釋，所謂急性白血病就是骨隨裡製造血球的細胞出現異常，製造出大量不成熟的白血球，而血液裡不成熟的白血球會擠壓到血紅素或血小板等其他細胞的運作，患者因此就會有各種不舒服的症狀。
通常抽血才確診 長期疲倦、發燒、臉色蒼白要注意
至於如何確診，吳欣岱說明，急性白血病跟大腸癌、肺癌、乳癌不同，它們有特異性的篩檢方式，幾乎都是在醫院剛好做健康檢查、抽了血球指數，結果發現數字異常被移轉至血液腫瘤科才確診。
吳欣岱表示，除了抽血的方式，若發現有長期的疲倦、發燒、臉色蒼白等不特定性症狀，也必須提高警覺就醫檢查，「所以提醒大家，如果自己有一個長期沒有辦法解釋的不舒服，建議還是給醫師看一下、做個檢查比較安心！」