我是廣告 請繼續往下閱讀

兩岸論述聚焦「一中與民族認同」 鄭麗文未再提一中各表

鄭麗文以「工作坊」回應引質疑！對中國軍事擴張態度保守

鄭麗文配合「中共法律戰」 台海議題回應引關注

觀察總結：高度自信但缺乏政策細節 智庫界仍存疑

國民黨主席鄭麗文近期訪問美國，行程涵蓋多場智庫與閉門會談，其中僅一場在紐約曼哈頓的公開活動對外開放。參與現場的「US Taiwan Watch：美國台灣觀測站」成員指出，鄭麗文在會中展現高度自信，同時也高度親中，但缺乏實質內容，在政策論述與具體方案上仍顯不足，整體呈現「強烈訊號、薄弱內容」的落差。該場活動由智庫Asia Society主辦，地點位於紐約曼哈頓中城。現場座無虛席，但觀察者指出，與會者中約一半以上都是中國人，其餘為媒體與智庫學者。主持人包括Daniel Russel與Orville Schell，提問聚焦兩岸政策與區域安全議題，而鄭麗文全程以中文回應，並自備同步口譯。在關於政治立場的問答中，鄭麗文重申反對台獨，並強調兩岸同屬一中框架，主張以「中華民族」作為共同認同基礎。她表示，中華民國憲法與九二共識皆指向「兩岸同屬一中」，並強調應在此基礎上推動交流合作與和平發展。不過觀察者指出，過去國民黨論述中的「一中各表」在此次談話中未被提及，鄭麗文在現場是講一中「原則」，口譯則翻「One China Policy」。此外，她也多次提到「兩岸一家人」與「中華民族偉大復興」等概念，作為雙邊關係的核心敘事。針對外界詢問若國民黨執政，如何具體與中國建立互信與保證機制，鄭麗文強調自己並非理想主義者，並提出已有「路線圖」；然而，在追問更深入的細節時，她回應未具體說明內容，僅表示未來將透過「工作坊」進一步研議，引發現場對政策可行性的疑問。面對中國持續對台軍事部署的提問，鄭麗文指出，各國皆有發展國防能力的權利，中國不可能不建立他們的國防力量，而台灣人很務實，要減少戰爭發生的可能性。觀察者認為，這部份幾乎是在直接為中國的擴張行為辯護。 ​在談及台海制度差異與維持現狀問題時，鄭麗文表示，關鍵在於「考驗兩岸中國人的智慧」。她在現場明確使用了「兩岸中國人」一詞，但口譯版本轉為「people's wisdom」較中性的表述，並沒有把「Chinese 翻出來」，這顯然是準備過的回答。觀察者提到，在提問階段，幾乎每個被點到的都是中國人，而鄭麗文一慣地非常自信回答，但其諸多說法都值得進一步事實查核。例如鄭聲稱，台灣的旅遊業、半導體業面臨寒冬，是因為大家都無法跟中國做生意，再加上台灣政府禁止交流；不過觀察者以「台股突破4萬點」反駁，並強調台灣並未限制中國旅客入境，反倒是中共不讓旅客來，雙方說法存在落差。值得關注的是，一名中國記者提問：「如果台灣的漁船在台灣東部被日本和菲律賓攔截，要不要接受中國的救助？」鄭麗文則立刻把民進黨罵了一頓，強調漁民安全不應區分國籍。觀察者直言，這真的是標準的稻草人式做球，鄭直接承認中國對台灣東部具有管轄權？國民黨一直配合中方論述，講得好像歡迎中國來執法一樣，引發外界對「法律戰」操作的討論。整體而言，「US Taiwan Watch：美國台灣觀測站」指出，鄭麗文在公開場合展現高度自信與政治魅力，但在具體政策設計、執行路徑與可驗證方案上仍相對不足。觀察者也指出，截至目前並未看到美方智庫對其論述提供明確背書，部分國際媒體甚至以「她是北京的人」、「帶來中國訊息」等角度描述，顯示鄭麗文的政策路線仍需更多說明與對話。