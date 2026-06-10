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想在繁華的都市中擁有自己的一畝田、體驗親手採收無毒蔬果的樂趣嗎？台中市政府環保局於文山資源回收環境教育園區設置的「環保農園」，自推出以來深受市民好評。115年第2期耕作活動即日起正式開放報名，截止時間至今年6月25日下午5時止。將公開抽籤選出30位正取及10位備取名額，歡迎嚮往田園生活的市民朋友把握機會。環保局表示，今年第1期共有30位農友參與，成員涵蓋退休長輩與朝九晚五的上班族。不少市民利用假日攜家帶眷前往農園澆水、除草與採收，在忙碌的都市生活中享受難得的親子田園時光。參與農友范先生分享耕作心得指出，先前曾因公務繁忙無法天天前來，多虧其他農友主動協助澆水，菜苗才得以順利茁壯，展現溫馨的互助情誼；嚴先生與董小姐則開心展示親手栽種的四季豆、玉米等成果，並表示能與家人一同品嚐親手採收的無毒蔬果，讓人感到安心又健康。環保局提醒，環保農園堅持採取有機、無毒與自然農法，園區內嚴禁使用任何化學物質或藥劑。民眾若有施肥需求，可免費使用由環保局回收生廚餘所製作的優質「就是肥」肥料。此外，耕作所需之工具與用品須由民眾自備；為維護下一期參與市民的權益，每期耕作期程結束後，民眾須自行將設置的設施及作物移除，將乾淨舒適的農地傳承下去。環保農園的種植期間為今年7月15日至12月15日。活動採事先報名制，有意願的市民可至台中市政府環境保護局環保農園網頁下載耕作申請表辦理報名。