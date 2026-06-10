韓國物價指數不斷上揚，也讓部分韓國年輕人在飲食方面不得不選擇較便宜的餐廳和店家，來度過價格通膨。近期在學生族群、上班族之間流行的「乞丐地圖」（Geoji Map,거지맵），上線後用戶迅速來到百萬人，1萬韓元以下的餐廳全數入列，許多年輕人樂於挑選低價位店家，沒想到，也讓同桌的韓國長輩有些心疼。
根據朝鮮日報報導，韓國國家資料中心5日發布的《2026年5月消費者物價趨勢報告》，5月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲3.1%，生活成本指數上漲3.3%。
報導提到，首爾鐘路區的樂園洞（Nakwon-dong）、塔谷公園、東關王廟周遭一帶，過去一向被稱為「老人版的弘大」，弘大商圈是韓國年輕人聚集的潮流商圈，而這裡則是韓國長輩的聚集地，退休長者們聚集於此下棋、聊天，也會光顧價格低廉的餐館和理髮店。部分年輕人甚至刻意避開這些區域，對於該地有些許「厭老情節」。
不過，這樣的現象近來出現轉變，該處一家雪濃湯餐廳座無虛席，店內9張桌子全部坐滿，且門口仍有15人在排隊等候，其中有9人是20、30多歲的年輕人。近來因在大學生和求職者與職場新鮮人間逐漸打開知名度，年輕顧客明顯增加。相較於光化門和鐘路一帶動輒超過1.5萬韓元（約新台幣300元）的午餐價格，這家店只需7000韓元（約新台幣145元）就能吃上一餐。
鄰近一家湯飯（Gukbap）店也呈現相似景象，販售4000韓元的湯飯，26個座位全部坐滿，其中約半數顧客為20、30多歲的年輕人。有趣的是，桌上擺著「可併桌用餐」的告示牌，整間店出現長輩與年輕人共桌的場景，年輕人還會應長輩需求幫忙倒水，一邊聊天一邊吃飯。
韓媒指出，20、30歲世代大量湧入塔谷公園與東關王廟商圈一帶，背後的重要推手是智慧手機應用程式「Geoji Map（乞丐地圖）」。這款專門整理「7000韓元以下超低價餐廳」的應用程式，自3月20日推出後不到一個月，用戶數便突破130萬人。隨著App爆紅，類似功能的「Jjan-nae Map」（짠내맵，寒酸地圖）、「Geoji Trip」等應用程式也相繼出現。許多平價餐館恰好集中在老年人口聚集的商圈，愈來愈多年輕人為了壓低餐飲支出而湧向這些區域。
報導提到，尤其是補習班、國家考試補習班學生，經常前往塔谷公園周邊餐館用餐。補習班所在的南側街區與塔谷公園北側餐館直線距離僅約300至500公尺。
為何他們會選擇來到這裡？韓媒指出，鐘路區鐘路3街南北側店家價格差異相當大，北側靠近塔谷公園的湯飯售價3000韓元（約新台幣62元）、刀削麵5000韓元（約新台幣104元）、冷麵6000韓元（約新台幣124元），但南側補習班林立的地方，刀削麵卻要9000韓元（約新台幣187元）、冷麵1.1萬韓元（約新台幣228元）、湯飯1.5萬韓元（約新台幣311元），價格幾乎高出一倍以上。
根據韓國消費者院價格資訊平台「真實價格（True Price）」統計，首爾主要外食菜單價格在過去一年全面上漲。海苔飯捲價格從3624韓元漲至3800韓元（上漲4.9%）；刀削麵從9679韓元漲至9990韓元（上漲3.2%）；冷麵則從12295韓元漲至12557韓元（上漲2.1%）。
許多年輕人起初也因店裡幾乎都是老人家，所以有點不敢進去。但在併桌吃飯後，卻有感受到長輩的溫暖。另一方面，店內用餐的長輩則感到有些訝異，一名71歲長輩坦言，「剛開始我不知道年輕人為什麼突然變多，後來聽說是因為餐點便宜才來的，心裡其實有點替他們感到心疼。」
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報導提到，首爾鐘路區的樂園洞（Nakwon-dong）、塔谷公園、東關王廟周遭一帶，過去一向被稱為「老人版的弘大」，弘大商圈是韓國年輕人聚集的潮流商圈，而這裡則是韓國長輩的聚集地，退休長者們聚集於此下棋、聊天，也會光顧價格低廉的餐館和理髮店。部分年輕人甚至刻意避開這些區域，對於該地有些許「厭老情節」。
不過，這樣的現象近來出現轉變，該處一家雪濃湯餐廳座無虛席，店內9張桌子全部坐滿，且門口仍有15人在排隊等候，其中有9人是20、30多歲的年輕人。近來因在大學生和求職者與職場新鮮人間逐漸打開知名度，年輕顧客明顯增加。相較於光化門和鐘路一帶動輒超過1.5萬韓元（約新台幣300元）的午餐價格，這家店只需7000韓元（約新台幣145元）就能吃上一餐。
鄰近一家湯飯（Gukbap）店也呈現相似景象，販售4000韓元的湯飯，26個座位全部坐滿，其中約半數顧客為20、30多歲的年輕人。有趣的是，桌上擺著「可併桌用餐」的告示牌，整間店出現長輩與年輕人共桌的場景，年輕人還會應長輩需求幫忙倒水，一邊聊天一邊吃飯。
韓媒指出，20、30歲世代大量湧入塔谷公園與東關王廟商圈一帶，背後的重要推手是智慧手機應用程式「Geoji Map（乞丐地圖）」。這款專門整理「7000韓元以下超低價餐廳」的應用程式，自3月20日推出後不到一個月，用戶數便突破130萬人。隨著App爆紅，類似功能的「Jjan-nae Map」（짠내맵，寒酸地圖）、「Geoji Trip」等應用程式也相繼出現。許多平價餐館恰好集中在老年人口聚集的商圈，愈來愈多年輕人為了壓低餐飲支出而湧向這些區域。
報導提到，尤其是補習班、國家考試補習班學生，經常前往塔谷公園周邊餐館用餐。補習班所在的南側街區與塔谷公園北側餐館直線距離僅約300至500公尺。
為何他們會選擇來到這裡？韓媒指出，鐘路區鐘路3街南北側店家價格差異相當大，北側靠近塔谷公園的湯飯售價3000韓元（約新台幣62元）、刀削麵5000韓元（約新台幣104元）、冷麵6000韓元（約新台幣124元），但南側補習班林立的地方，刀削麵卻要9000韓元（約新台幣187元）、冷麵1.1萬韓元（約新台幣228元）、湯飯1.5萬韓元（約新台幣311元），價格幾乎高出一倍以上。
根據韓國消費者院價格資訊平台「真實價格（True Price）」統計，首爾主要外食菜單價格在過去一年全面上漲。海苔飯捲價格從3624韓元漲至3800韓元（上漲4.9%）；刀削麵從9679韓元漲至9990韓元（上漲3.2%）；冷麵則從12295韓元漲至12557韓元（上漲2.1%）。
許多年輕人起初也因店裡幾乎都是老人家，所以有點不敢進去。但在併桌吃飯後，卻有感受到長輩的溫暖。另一方面，店內用餐的長輩則感到有些訝異，一名71歲長輩坦言，「剛開始我不知道年輕人為什麼突然變多，後來聽說是因為餐點便宜才來的，心裡其實有點替他們感到心疼。」