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2026大選將至，被視為國民黨超級母雞的台北市長蔣萬安，近期積極與其他藍營縣市長同框，外界預期大選逼近其輔選能量將外溢到各縣市，對此高雄市長陳其邁今（10）日出席活動被問及是否作為民進黨母雞與蔣萬安抗衡，他說，作為一個民進黨員，當然有輔選的工作，強調政績才是硬道理，選舉事務不是現在最重要工作，而是要讓高雄市民有感、政績能夠持續的推動，這就是最好的輔選，「我若做不好，還四處去給人家站台，會被人家笑死對不對？」被問是否擔任民進黨母雞輔選，陳其邁說，蔣萬安比較忙，因為要競選連任，連任是非常辛苦的事情，自己則是要交棒，最重要的工作就是把市政做好，尤其選舉年底就要到了，這段時間有很多市政工作都還沒完成，要把市政做好。媒體追問是否有機會去其他縣市輔選？陳其邁表示，還是要看接近選舉的時候黨部安排，作為一個民進黨員，當然有輔選的工作，強調政績才是硬道理，如果政績不好，四處給人家助選，這樣可能比較不好，且市政也是非常忙，有做得好的，也有做不好的，已經夠忙了，「現階段沒有想到輔選的事」。陳其邁說，自己已經脫離選舉很久了，選舉事務不是現在最重要工作，要讓高雄市民有感、政績能夠持續的推動，對自己而言，這才是最好的輔選，「我若做不好，還四處去給人家站台，會被人家笑死對不對？」重申本分做好最重要，就是把市長角色扮演好。