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「恐懼與貪婪指數」進一步滑落

消費者物價指數成市場下一關鍵催化劑

美國股市週二（9日）走勢分歧，儘管國際油價因市場看好中東局勢緩和而回落，但前一日強勁反彈的AI概念股熄火，根據CNN財經「恐懼與貪婪指數」（The CNN Money Fear and Greed index）數據，目前指數為33.5，仍處於「恐懼」區間，顯示投資人情緒不振。「恐懼與貪婪指數」是用來衡量當前市場情緒的指標，其基本前提是：恐懼情緒加劇時會對股價造成下行壓力，而貪婪感增加則會產生相反的效果。該指數是由七個權重相等的指標計算而成，範圍介於0到100之間，其中0代表極度恐懼，100則代表極度貪婪。美國週二最新「恐懼與貪婪指數」為33.5，而前值為39.9，顯示投資者情緒進一步下滑。投資人不安的根源在於，近年引領大盤上漲的AI相關股近期波動劇烈，尤其是半導體和基礎設施類股票。在科技股承壓的情況下，投資人變得越來越謹慎，對於企業獲利指引、估值風險以及樂觀財測可能脫離基本面的跡象變得更加敏感，交易員也在重新調整估值和對未來成長的預期。近期的資金輪動表明，投資者正越來越多地將資金配置到防禦性資產，包括政府債券、必需消費品、公用事業和其他低波動性板塊。從歷史經驗來看，「恐懼與貪婪指數」處於恐慌時，有時候其實是對長期投資者來說極具吸引力的入場機會，尤其是在市場疲軟更多是由市場情緒導致，而非經濟基本面惡化驅動的情況下。然而，持續的恐慌情緒也可能預示著更廣泛市場向下調整的開始，尤其是在宏觀經濟狀況惡化的背景下。最受美國聯準會青睞的通膨指數，消費者物價指數（CPI）即將公布，最新CPI的數字高低很可能成為本週最重要的市場催化劑，將顯著影響聯準會的利率決策以及投資人對科技股的看法以及整體風險偏好。