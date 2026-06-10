我是廣告 請繼續往下閱讀

文藻外語大學的《文藻螺絲釘．鏈結世界心－科技送暖、永續傳情》大學社會責任（USR）計畫，長期以線上英語教學投入馬來西亞砂勞越偏鄉教育服務。日前，文藻志工團隊因表現優異獲選進入總統府，接受總統賴清德的接見表揚。文藻USR團隊透過基督教芥菜種會媒合服務場域，自114年1月起服務砂勞越SK Nanga Meluan小學，陪伴當地原住民伊班族（Iban）學童，以英語教育為核心，結合環境永續（SDGs）與健康促進等主題，透過互動課程、團體活動、文化交流及社區互動，引導學生學習英語，並在跨文化情境中拓展國際視野，迄今已累計完成18次線上英語課程。該計畫由文藻USR團隊推動，總計畫主持人為國際企業管理系副教授廖俊芳，砂勞越課程則由英文系教師兼原住民族學生資源中心主任張純華主責規劃，並由翻譯系副教授陳虹秀及外語教學系副教授藍美華共同支援，整合跨系專業，建構遠距教學模式。本學期共有13名學生志工，分別來自英文系、法文系、日文系、翻譯系等，共同投入課程設計與跨文化教學實踐。代表參與總統接見的志工總召李忻恩表示，此次進入總統府不僅是一份榮耀，更是一份責任。她指出，在與各國青年交流過程中，深刻感受到台灣在政府與學校支持下，推動青年國際服務的資源珍貴，未來將持續以謙卑與學習態度投入跨文化教育，讓語言成為連結世界的橋樑。今年暑假，在教育部青年發展署「青年海外志工服務隊計畫」支持下，文藻將有7名學生及2名帶隊教師前往大馬砂勞越，展開首次實體營隊服務，深化交流與教育陪伴。學生透過跨領域合作，共同設計英語課程、環境與健康教育活動及文化交流內容，希望將線上建立的陪伴關係延伸至實體互動。砂勞越國際志工指導老師張純華表示，此次USR砂勞越國際志工計畫獲總統接見肯定，展現青年以行動實踐社會責任的成果。未來將持續深化跨國教育合作，推動長期陪伴機制，以「Sharing Language, Sharing Love」為核心精神，讓教育行動跨越語言與距離，持續延伸至更多需要的角落。