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台北市今（10）日出現天坑，造成鄰近變電箱位移倒塌，台北市副市長張溫德連忙前往現場掌握情況，表示目前坑的範圍約5米乘以5米乘以 2 米，由於旁邊是公辦都更的基地，所以會一併檢視，不過該基地並非施工的工地，目前坑洞也沒有繼續擴大的跡象，請大家放心。台北捷運北門站3號出口外的人行道，今日上午10點多突然塌陷，導致上方的變電箱也當場陷入坑洞，場面觸目驚心。台北市長蔣萬安得知此事後，第一時間指派副市長張溫德到現場掌握狀況。張溫德視察後表示，坑的範圍大概5米乘以5米乘以 2 米，現階段因為變電箱下陷，所以請台電先處理變電箱，將它移置後，再來進一步檢視坑下面受損狀況。那因為下陷位置權屬屬於鐵道局的管轄範圍，北市府也通知了台鐵跟鐵道局。張溫德說，旁邊也是公辦都更基地E1、E2，目前還在作文資探勘，沒有任何施工動作，旁邊不是施工的工地，任何狀況都一併檢視，所有的管線單位包含衛工、自來水、電信、水利各單位也都有搶修人員到現場，等釐清坑洞狀況後，會立即針對問題來檢修跟排除，目前坑洞沒有繼續擴大的跡象，也請大家放心。媒體詢問天坑發生的原因，是否和近日大雨有關，張溫德說不排除，但因為還沒有看到管線的狀況，所以沒辦法直接下斷語，必須把變電箱移置後，看下面管線受損狀況，才能進一步做判斷。至於變電箱供電影響多大範圍，張溫德說，因為台電人員都在搶修，待會兒再跟他們請教，這部分涉及到區域號誌相關供電狀況，所以現在也在評估怎麼做好適當斷電處理，再把變電箱移置，之後會進一步判斷造成坑洞的原因，如果可以馬上處理，會搶修後回填，如果單純只是叫做地基承載力不穩，那就可以直接進行回填，確保大家安全。