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中央銀行將於6月18日召開今年第二季理監事會議，市場高度關注利率政策走向及房市管制是否再度加碼。央行總裁楊金龍今（10）日首度明確表態「選擇性信用管制就到這裡」，消息一出，營建類股走勢強勁，聯上、海悅、全坤建等共10檔股價衝漲停，愛山林、遠雄也有逾8%的漲幅。楊金龍今日赴立法院財政委員會報告並接受質詢，朝野立委關切即將登場的央行理監事會議，以及利率政策與房市管制方向。國民黨立委林德福指出，根據內政部統計，今年前4個月全台建物買賣移轉棟數約8萬5050棟，年減4.9%，顯示房市交易已明顯降溫，詢問央行是否還會進一步強化選擇性信用管制。楊金龍直接回應：「選擇性信用管制就到這裡。」楊金龍的回應也帶動營建類股走強，包括聯上、海悅、全坤建、欣巴巴、京城、永信建、國建、聯上發、冠德、工信攻上漲停板，愛山林、遠雄上漲逾8%，長虹上漲逾7%，櫻花建、坤悅上漲逾6%。