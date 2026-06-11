場次 日期 美東時間 台灣時間 主場 G4 6月11日 晚間8:30 週四08:30 尼克 G5 6月14日 晚間8:30 週日08:30 馬刺 G6（如有需要） 待定 待定 待定 尼克 G7（如有需要） 待定 待定 待定 馬刺

紐約尼克

項目 數據 本季戰績 53勝29敗（東區第三） 主場戰績 30勝10敗 近十戰 9勝1敗 近十戰場均得分 115.6分 近十戰對手場均得分 102.2分 近十戰投籃命中率 48.6%

聖安東尼奧馬刺

項目 數據 本季戰績 62勝20敗（西區第二） 客場戰績 30勝12敗 近十戰 5勝5敗 近十戰場均得分 110.3分 近十戰對手場均得分 108.4分 近十戰投籃命中率 43.4%

▲馬刺球星文班亞馬G3轟下32分率隊搶下系列賽首勝；尼克一哥布朗森同場也攻下32分，G4兩大核心的發揮將左右戰局走向。（圖／美聯社／達志影像）

紐約尼克

聖安東尼奧馬刺

▲尼克靠著OG Anunoby、Mikal Bridges的側翼防守，以及Josh Hart、Mitchell Robinson的籃板保護，逐漸限制馬刺最擅長的快攻轉換，成為系列賽重要勝負關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

數據項目 紐約尼克 聖安東尼奧馬刺 場均三分球命中數 14.2顆 13.0顆（對手場均） 全場投籃命中率 46.0%（對手） 48.3% 場均籃板 - 47.0個（西區第二） 近十戰投籃命中率 48.6% 43.4% 主客場戰績 主場30勝10敗 客場30勝12敗

讓分盤（Point Spread）： 紐約尼克 -1.5（尼克讓1.5分）

紐約尼克 -1.5（尼克讓1.5分） 大小分盤（Over/Under）： 216.5分

紐約尼克：無傷兵紀錄，全員可出賽。

聖安東尼奧馬刺

本季場均26分、6.8助攻，是尼克整個進攻體系的發動機與最終決策者。G3雖同樣砍下32分仍未能帶隊取勝，G4主場他將全力爭取封王關鍵一役的主導權。近十場比賽場均命中2.4顆三分球，是尼克外線火力網中不可忽視的隱形利刃，能在布朗森吸引防守後適時引爆得分浪潮。G3單場32分挽救系列賽，本季場均11.5籃板高居西區第二。這位7呎4吋的全能怪物在雙向端均能主宰比賽，若馬刺要在客場複製G3勝利，文班亞馬的全場表現將是唯一解答。本季場均18.6分、3.8籃板，是馬刺在文班亞馬之外最重要的第二進攻點，快速突破與持球創造機會的能力，是牽制尼克防守體系的關鍵棋子。近十場比賽場均命中2.8顆三分球，是馬刺外線火力的重要來源，能有效拉開禁區空間、讓文班亞馬與福克斯的進攻路線更為暢通。根據最新公佈的G4賠率資訊：