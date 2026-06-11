2026年NBA總冠軍賽G4於台灣時間今（11）日上午8點30分登場，紐約尼克在系列賽以2比1領先的情況下，將繼續坐鎮麥迪遜廣場花園迎戰聖安東尼奧馬刺。上一戰馬刺靠著文班亞馬（Victor Wembanyama）轟下32分，以115：111驚險搶下系列賽首勝；如今G4將成為左右冠軍走向的關鍵戰役。尼克若能捍衛主場，將率先取得3比1聽牌優勢；馬刺若能再下一城，則有機會將系列賽扳成2比2平手。本文整理G4直播資訊、最新賠率、傷兵名單與兩隊焦點球員，帶您掌握賽前重點。
🟡本文重點摘要
📍2026年NBA總決賽G4賽程與轉播資訊
📍總決賽系列賽戰況回顧
📍兩隊近況與本季戰績一覽
📍兩隊核心球員數據介紹
📍關鍵數據對比分析
📍傷兵報告
📍尼克、馬刺G4勝負預測
📍NBA 2025-26賽季總決賽直播哪裡看？
尼克、馬刺G4賽程與轉播資訊
兩隊近況與本季戰績一覽
兩隊核心球員數據介紹
藍德里・沙美特（Landry Shamet，後衛） 近十場比賽場均命中2.4顆三分球，是尼克外線火力網中不可忽視的隱形利刃，能在布朗森吸引防守後適時引爆得分浪潮。
德阿倫・福克斯（De'Aaron Fox，控衛） 本季場均18.6分、3.8籃板，是馬刺在文班亞馬之外最重要的第二進攻點，快速突破與持球創造機會的能力，是牽制尼克防守體系的關鍵棋子。
朱利安・查帕尼（Julian Champagnie，前鋒） 近十場比賽場均命中2.8顆三分球，是馬刺外線火力的重要來源，能有效拉開禁區空間、讓文班亞馬與福克斯的進攻路線更為暢通。
關鍵數據對比分析
G4賽前賭盤賠率
根據最新公佈的G4賠率資訊：
尼克、馬刺G4勝負預測
根據《中華民國運動彩券發展協會》分析師蕭安指出，馬刺本季最具威脅的進攻其實來自防守反擊，而非半場陣地戰。不過尼克靠著OG Anunoby、Mikal Bridges的快速回防，以及Josh Hart、Mitchell Robinson對籃板的掌控，逐漸限制馬刺轉換進攻空間。馬刺前三戰快攻得分從15分、11分降至G3僅剩5分，被迫進入較不擅長的半場進攻模式。只要尼克外線手感不像G3第四節那樣急凍，仍有很高機會在主場拿下關鍵勝利，率先取得3比1聽牌優勢。
預測：G4尼克搶下聽牌優勢。
NBA 2025-26賽季總決賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA總決賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。
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NBA 2025-26賽季總決賽直播轉播資訊：
🟡 電視轉播：緯來體育台
🟡 線上收看：NBA League Pass
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尼克、馬刺G4賽程與轉播資訊
|場次
|日期
|美東時間
|台灣時間
|主場
|G4
|6月11日
|晚間8:30
|週四08:30
|尼克
|G5
|6月14日
|晚間8:30
|週日08:30
|馬刺
|G6（如有需要）
|待定
|待定
|待定
|尼克
|G7（如有需要）
|待定
|待定
|待定
|馬刺
紐約尼克
|項目
|數據
|本季戰績
|53勝29敗（東區第三）
|主場戰績
|30勝10敗
|近十戰
|9勝1敗
|近十戰場均得分
|115.6分
|近十戰對手場均得分
|102.2分
|近十戰投籃命中率
|48.6%
聖安東尼奧馬刺
|項目
|數據
|本季戰績
|62勝20敗（西區第二）
|客場戰績
|30勝12敗
|近十戰
|5勝5敗
|近十戰場均得分
|110.3分
|近十戰對手場均得分
|108.4分
|近十戰投籃命中率
|43.4%
紐約尼克傑倫・布朗森（Jalen Brunson，控衛） 本季場均26分、6.8助攻，是尼克整個進攻體系的發動機與最終決策者。G3雖同樣砍下32分仍未能帶隊取勝，G4主場他將全力爭取封王關鍵一役的主導權。
藍德里・沙美特（Landry Shamet，後衛） 近十場比賽場均命中2.4顆三分球，是尼克外線火力網中不可忽視的隱形利刃，能在布朗森吸引防守後適時引爆得分浪潮。
聖安東尼奧馬刺維克多・文班亞馬（Victor Wembanyama，中鋒／前鋒） G3單場32分挽救系列賽，本季場均11.5籃板高居西區第二。這位7呎4吋的全能怪物在雙向端均能主宰比賽，若馬刺要在客場複製G3勝利，文班亞馬的全場表現將是唯一解答。
德阿倫・福克斯（De'Aaron Fox，控衛） 本季場均18.6分、3.8籃板，是馬刺在文班亞馬之外最重要的第二進攻點，快速突破與持球創造機會的能力，是牽制尼克防守體系的關鍵棋子。
朱利安・查帕尼（Julian Champagnie，前鋒） 近十場比賽場均命中2.8顆三分球，是馬刺外線火力的重要來源，能有效拉開禁區空間、讓文班亞馬與福克斯的進攻路線更為暢通。
|數據項目
|紐約尼克
|聖安東尼奧馬刺
|場均三分球命中數
|14.2顆
|13.0顆（對手場均）
|全場投籃命中率
|46.0%（對手）
|48.3%
|場均籃板
|-
|47.0個（西區第二）
|近十戰投籃命中率
|48.6%
|43.4%
|主客場戰績
|主場30勝10敗
|客場30勝12敗
根據最新公佈的G4賠率資訊：
- 讓分盤（Point Spread）： 紐約尼克 -1.5（尼克讓1.5分）
- 大小分盤（Over/Under）： 216.5分
紐約尼克：無傷兵紀錄，全員可出賽。
聖安東尼奧馬刺
|球員
|守備位置
|傷兵狀況
|David Jones Garcia
|前鋒
|賽季報銷（腳踝）
根據《中華民國運動彩券發展協會》分析師蕭安指出，馬刺本季最具威脅的進攻其實來自防守反擊，而非半場陣地戰。不過尼克靠著OG Anunoby、Mikal Bridges的快速回防，以及Josh Hart、Mitchell Robinson對籃板的掌控，逐漸限制馬刺轉換進攻空間。馬刺前三戰快攻得分從15分、11分降至G3僅剩5分，被迫進入較不擅長的半場進攻模式。只要尼克外線手感不像G3第四節那樣急凍，仍有很高機會在主場拿下關鍵勝利，率先取得3比1聽牌優勢。
預測：G4尼克搶下聽牌優勢。
2025-2026年的NBA總決賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。
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NBA 2025-26賽季總決賽直播轉播資訊：
🟡 電視轉播：緯來體育台
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