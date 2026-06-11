2026年NBA總冠軍賽G4於台灣時間今（11）日上午8點30分登場，紐約尼克在系列賽以2比1領先的情況下，將繼續坐鎮麥迪遜廣場花園迎戰聖安東尼奧馬刺。上一戰馬刺靠著文班亞馬（Victor Wembanyama）轟下32分，以115：111驚險搶下系列賽首勝；如今G4將成為左右冠軍走向的關鍵戰役。尼克若能捍衛主場，將率先取得3比1聽牌優勢；馬刺若能再下一城，則有機會將系列賽扳成2比2平手。本文整理G4直播資訊、最新賠率、傷兵名單與兩隊焦點球員，帶您掌握賽前重點。

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🟡本文重點摘要

📍2026年NBA總決賽G4賽程與轉播資訊

📍總決賽系列賽戰況回顧

📍兩隊近況與本季戰績一覽

📍兩隊核心球員數據介紹

📍關鍵數據對比分析

📍傷兵報告

📍尼克、馬刺G4勝負預測

📍NBA 2025-26賽季總決賽直播哪裡看？

尼克、馬刺G4賽程與轉播資訊

場次 日期 美東時間 台灣時間 主場
G4 6月11日 晚間8:30 週四08:30 尼克
G5 6月14日 晚間8:30 週日08:30 馬刺
G6（如有需要） 待定 待定 待定 尼克
G7（如有需要） 待定 待定 待定 馬刺
兩隊近況與本季戰績一覽

紐約尼克

項目 數據
本季戰績 53勝29敗（東區第三）
主場戰績 30勝10敗
近十戰 9勝1敗
近十戰場均得分 115.6分
近十戰對手場均得分 102.2分
近十戰投籃命中率 48.6%

聖安東尼奧馬刺

項目 數據
本季戰績 62勝20敗（西區第二）
客場戰績 30勝12敗
近十戰 5勝5敗
近十戰場均得分 110.3分
近十戰對手場均得分 108.4分
近十戰投籃命中率 43.4%
▲馬刺球星文班亞馬G3轟下32分率隊搶下系列賽首勝；尼克一哥布朗森同場也攻下32分，G4兩大核心的發揮將左右戰局走向。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬刺球星文班亞馬G3轟下32分率隊搶下系列賽首勝；尼克一哥布朗森同場也攻下32分，G4兩大核心的發揮將左右戰局走向。（圖／美聯社／達志影像）
兩隊核心球員數據介紹

紐約尼克

傑倫・布朗森（Jalen Brunson，控衛） 本季場均26分、6.8助攻，是尼克整個進攻體系的發動機與最終決策者。G3雖同樣砍下32分仍未能帶隊取勝，G4主場他將全力爭取封王關鍵一役的主導權。

藍德里・沙美特（Landry Shamet，後衛） 近十場比賽場均命中2.4顆三分球，是尼克外線火力網中不可忽視的隱形利刃，能在布朗森吸引防守後適時引爆得分浪潮。

聖安東尼奧馬刺

維克多・文班亞馬（Victor Wembanyama，中鋒／前鋒） G3單場32分挽救系列賽，本季場均11.5籃板高居西區第二。這位7呎4吋的全能怪物在雙向端均能主宰比賽，若馬刺要在客場複製G3勝利，文班亞馬的全場表現將是唯一解答。

德阿倫・福克斯（De'Aaron Fox，控衛） 本季場均18.6分、3.8籃板，是馬刺在文班亞馬之外最重要的第二進攻點，快速突破與持球創造機會的能力，是牽制尼克防守體系的關鍵棋子。

朱利安・查帕尼（Julian Champagnie，前鋒） 近十場比賽場均命中2.8顆三分球，是馬刺外線火力的重要來源，能有效拉開禁區空間、讓文班亞馬與福克斯的進攻路線更為暢通。

▲尼克靠著OG Anunoby、Mikal Bridges的側翼防守，以及Josh Hart、Mitchell Robinson的籃板保護，逐漸限制馬刺最擅長的快攻轉換，成為系列賽重要勝負關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
▲尼克靠著OG Anunoby、Mikal Bridges的側翼防守，以及Josh Hart、Mitchell Robinson的籃板保護，逐漸限制馬刺最擅長的快攻轉換，成為系列賽重要勝負關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
關鍵數據對比分析

數據項目 紐約尼克 聖安東尼奧馬刺
場均三分球命中數 14.2顆 13.0顆（對手場均）
全場投籃命中率 46.0%（對手） 48.3%
場均籃板 - 47.0個（西區第二）
近十戰投籃命中率 48.6% 43.4%
主客場戰績 主場30勝10敗 客場30勝12敗
G4賽前賭盤賠率

根據最新公佈的G4賠率資訊：

  • 讓分盤（Point Spread）： 紐約尼克 -1.5（尼克讓1.5分）
  • 大小分盤（Over/Under）： 216.5分
傷兵報告

紐約尼克：無傷兵紀錄，全員可出賽。

聖安東尼奧馬刺

球員 守備位置 傷兵狀況
David Jones Garcia 前鋒 賽季報銷（腳踝）
尼克、馬刺G4勝負預測

根據《中華民國運動彩券發展協會》分析師蕭安指出，馬刺本季最具威脅的進攻其實來自防守反擊，而非半場陣地戰。不過尼克靠著OG Anunoby、Mikal Bridges的快速回防，以及Josh Hart、Mitchell Robinson對籃板的掌控，逐漸限制馬刺轉換進攻空間。馬刺前三戰快攻得分從15分、11分降至G3僅剩5分，被迫進入較不擅長的半場進攻模式。只要尼克外線手感不像G3第四節那樣急凍，仍有很高機會在主場拿下關鍵勝利，率先取得3比1聽牌優勢。

預測：G4尼克搶下聽牌優勢。

NBA 2025-26賽季總決賽直播哪裡看？

2025-2026年的NBA總決賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。

NBA賽程表

NBA 2025-26賽季總決賽直播轉播資訊：

🟡 電視轉播：緯來體育台

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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...