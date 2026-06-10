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許多大型科技公司與銀行以人工智慧（AI）轉型為由裁員，但美中等科技巨頭，近期悄悄進入新加坡加大力道招募人工智慧相關從業人員，AI相關職位新增更上升15% 至 25%，大學畢業年薪就能達到百萬以上甚至兩百萬元。對於在新加坡打造這些系統的從業人員而言，AI 帶來的卻是薪資成長：當地 AI 職位的薪資漲幅最高可達整體薪資增幅的五倍。根據新加坡海峽時報報導，人力資源獵頭顧問公司華德士（Robert Walters）的資料，過去一年來，AI 相關職位薪資上升約 15% 至 25%，新進人員的年薪通常介於7萬至9萬新加坡幣(約台幣172萬至221萬元）之間。相比之下，新加坡人力部數據顯示，2025 年全職員工的名目薪資僅成長 4.9%，低於 2024 年的 5.6%。華德士新加坡區總經理波托克(Kirsty Poltock)表示，「AI 與數據相關職位仍是今年新加坡需求最旺盛的工作之一。企業不只是競相嘗試 AI，而是積極將其大規模導入實際業務運作。」雖然目前沒有明確統計數字，但他指出，過去 12 個月來，AI 相關招聘需求持續強勁成長，尤其是在 AI 工程、機器學習、資料科學、AI 產品管理及 AI 治理等領域。另一方面，美中科技巨頭正加大力度招募來自新加坡兩所頂尖大學的 AI 畢業生，中國科技企業向擁有博士學位的人才開出年薪 20 萬新加坡幣(約490萬台幣)以上的待遇，吸引他們赴中國發展。美國科技公司也正大幅增加在新加坡的招聘規模。美國 ChatGPT 開發商 OpenAI 宣布投入超過 3 億美元發展新加坡的應用型人工智慧產業，其中包括成立「應用 AI 實驗室」（Applied AI Lab），並在未來數年推出培訓計畫，培養超過 200 個設於新加坡的技術職位。OpenAI競爭對手、美國 AI 助理 Claude 的開發商 Anthropic，也正透過 LinkedIn 招募首批駐新加坡的產品支援專員。供需嚴重失衡是推升薪資主因，在AI領域學科全球排名第一的南洋理工大學，2025年僅83名學生取得資料科學暨人工智慧學士學位，但2025至2026學年入學人數已暴增至558人，另有340人攻讀碩士課程。波托克提到，企業對 AI 人才的需求長期超過合格人才供給，因此推升薪資水準持續上漲。她也提到，對於在新加坡看到的絕大多數 AI 職位而言，電腦科學、資料科學、數學或工程相關學士或碩士學位，加上實務經驗與相關技能已經足夠，若想達到薪資金字塔最頂端，才需要博士學位。她指出，一位「AI 研究領域的頂尖專家，或領導新加坡重大 AI 計畫的人才」，其整體薪酬可接近 35 萬新加坡幣。由於這類高薪專家通常需要帶領團隊，且職責範圍擴及全球，獵才顧問表示，企業往往會把招募範圍擴展到新加坡以外地區。