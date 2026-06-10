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器捐中心傳職場霸凌 石崇良：有組成專案小組處理

▲器捐中心董事長李明哲對於請辭一事，表示自己是無給職，把我開除都無所謂。（NOWNEWS資料照／記者張乃文攝）

器捐中心茶壺風暴 李明哲：我是無給職、把我開除無所謂

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲傳出辭去職務，而衛福部長石崇良今（10）日證實，確實有收到請辭書，但並沒有核准，還要找時間與李董事長細談，有耳聞有一些問題，已組成專案小組，會責成董事會處理，也會予以慰留。器捐中心董事長李明哲近日因器官仲介議題，與台灣基進黨市議員擬參選人吳欣岱隔空駁火。而今日傳出他已請辭器捐董座一職，石崇良受訪證實，確實有收到李董事長的請辭書，但「我並沒有核准。」石崇良說，還是要找時間與李明哲細談，了解情況，因此人事上仍維持由他擔任董事長。至於內部鬥爭一事，他表示，會透過細談進一步了解。不過，相關請辭於7月1日生效，石崇良表示，所有董事異動都要經過董事會再報衛福部，因此沒有所謂7月1日生效的問題。據了解，器捐中心內部傳出有職場霸凌，石崇良提到，有收到相關內容，已經組成專案小組處理。他透露，會慰留李明哲，因為其器捐移植勸募具有相當高的專業度，過去也非常盡責。李明哲受訪時則提及「這是一個極度不友善的職場環境」，也暗指有人特意向媒體爆料、攻擊。他說，自己上任2年多，已有3位資深員工離開，即便請求他們也無法，因為他們看到了許多現象、也寫了很多東西給他，自己有向長官口頭報告這些東西。李明哲指出，主管機關應成為後盾，「我是無給職的董事長」，這是政府要去面對跟解決的，「把我開除都無所謂。」但他個人並不希望外界把此事當成宮鬥，也希望系統穩健走下去，需有主管機關秉公處理。