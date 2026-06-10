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皮克敏種花神鞋找到了！玩家一致認同：穿10年還沒壞

▲不少皮克敏手遊玩家需要一雙日走萬步神鞋，不少人都推薦「ASICS（亞瑟士）」旗下鞋款。（圖／ASICS臉書）

ASICS逆襲成為年輕人愛牌！營收狂創新高：Jennie也愛穿

為了應對每天的高強度步行，玩家們在鞋款選擇上也開始格外注重，其中「ASICS（亞瑟士）」就滿足許多人心願，是玩家間公認的萬步神鞋。

▲ASICS憑藉強大的專業跑鞋科技與復古潮流外型異軍突起，甚至連5年創營收與獲利新高。（圖／亞瑟士asics.com.tw）

ASICS萬步鞋推薦！3系列散步、運動都合適：最便宜免2500元

▲ASICS「GEL-VENTURE系列」價格偏平價，目前一雙約落在2380元至2980元，若在各大電商平台有機會拿到低於2000元的優惠價格。（圖／ASICS Sportstyle臉書）

ASICS鞋子真實評價曝光！耐走好鞋還有它們

像是近年爆紅的鬼塚虎（Onitsuka Tiger）、Hoka和On（昂跑）等都榜上有名。過往大牌New Balance、Mizuno（美津濃）也皆突破了專業運動的框架，成為機能穿搭與日常通勤的熱門首選。

皮克敏系列手遊《Pikmin Bloom》讓全台掀起「走路種花」風潮，但由於該款遊戲需要靠大量走路來培育花苗，不少玩家都急需一雙舒適的「日走萬步鞋」。在眾多鞋牌中，近幾年ASICS也逆勢成長追上Nike、adidas等老牌，甚至成為BLACKPINK成員Jennie等明星私服穿搭，早已紅遍全球，成為年輕人最愛鞋款之一。過去有網友在臉書社團「皮克敏（Pikmin Bloom）台灣討論區」發文，表示，「想請問每天認真走超多路的皮友～有沒有推薦的鞋子品牌」。問題曝光後，許多人一致推薦「ASICS（亞瑟士）」，認為「推薦亞瑟士GEL-KAYANO這雙！網路評價很不錯」、、「同推亞瑟士，我自己是穿它的慢跑鞋」、皮克敏手遊《Pikmin Bloom》在2026年初榮登台灣免費遊戲榜首，其玩法簡單、美術療癒可愛，玩家只要堅持「走路」就能種花、培育花苗，讓全台掀起一股「走路種花」散步風潮，吸引大人、小孩一起遊玩。但許多玩家在外日行萬步種花，甚至有人走到腳底磨平，據了解，ASICS（亞瑟士）是創立於1949年的日本頂級運動品牌，由日本球鞋教父鬼塚喜八郎創立，在Nike、adidas等老牌夾擊時代下，憑藉強大的專業跑鞋科技與復古潮流外型異軍突起，甚至連5年創營收與獲利新高，ASICS過去以出色的緩震與支撐技術聞名，其中GEL-KAYANO系列、GT-2000系列都是公認好鞋。，價格約落在4680元至5480元間。而，價格部分則低一點，約落在3980元至5180元間。如果覺得價格還是過高，也可以挑選如，皆能提供全天候的舒適腳感，根據官網價格目前一雙約落在2380元至2980元，若在各大電商平台也有機會拿到低於2000元的超低價。ASICS雖然因舒適與避震效果好聞名，不過整體而言，ASICS依舊憑藉超性能與專業形象在近年備受好評。但可以耐走萬步的好鞋不只ASICS，但提醒民眾，一雙好鞋並不是適合每個人，建議親自前往門市試穿，才能避免花冤枉錢買到不合腳的鞋款。