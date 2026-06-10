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藏壽司扭蛋1規定被踩底線！員工集體開嗆奧客

，不過根據藏壽司的扭蛋規定，這種黑色的長盤其實不能拿來投入水道中的，該網友也在留言區又補充：「雖然可以投，只是店員會跟你說下次別丟進去。」

▲有網友拍影片教大家「黑色長盤」也可以投入水道中，事後又說「只是店員會叫你下次不要投」，引爆藏壽司員工怒火。（圖/Threads）

藏壽司黑色長盤不能丟進水道裡！官方證實：請丟圓盤

這是因為內部水道的構造會讓長型的黑盤卡在裡面，後面的盤子就會也全部卡在水道當中，間接造成店家的困擾。

圓盤壽司盤才能適用投盤抽扭蛋，黑長盤請勿投入，避免造成機器的故障。

▲藏壽司可以投入扭蛋水道的只有「圓形盤子」，「黑色長盤」是不能夠投入水道當中的，否則會堵住水道，造成店家困擾。（圖／藏壽司kurasushi.tw）

藏壽司最新扭蛋「DINOTAENG聯名」超可愛！期間限定、款式一覽

這次活動期間已經在6月開跑，將會持續到7月5日

▲藏壽司最新聯名DINOTAENG呆萌町，矮袋鼠QUOKKA與BOBO小熊13款扭蛋，真的超級可愛啦！（圖／藏壽司提供）

這次推出的扭蛋一共有13款，分別是「扭蛋吊飾5款」、「壓克力吊飾4款」以及「馬口鐵磁鐵4款」

▲藏壽司DINOTAENG矮袋鼠「絨毛提袋」即日起消費滿800元也可以花399元加購囉！6月17後則是可以加購「DINOTAENG毛毯」，都是限量要搶要快！（圖／藏壽司提供）

知名連鎖迴轉壽司品牌「藏壽司」因為吃滿一定盤數可以扭蛋，經常又跟許多IP聯名，獲得廣大老饕喜愛。不過，你真的有遵守藏壽司扭蛋的規則嗎？近日有網友分享自己去用餐時，準備轉蛋時，把黑色的長盤子也投入回收洞口，宣稱這樣也可以列入轉蛋盤數，結果貼文曝光後，吸引大量藏壽司員工現身開嗆：「就是有這種白目的客人，一直在踩服務業底線」、「就說不能丟了....整個水道會卡住，到底是煩不煩啊？」一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「大家知道長方盤丟進去也可以抽扭蛋嗎？」只見影片中，該名顧客已經投入4盤圓形壽司盤，接著把1盤黑色長盤也放進去，畫面果然開始進入轉蛋遊戲貼文曝光後，留言區釣出大量藏壽司員工大爆走表示：、「原來每次會卡水道就是有你們這種奧客，狂踩服務業底線」、「明明都會說不要投但就是有這種人，就不要被多算一盤還怪我們」。然而為什麼黑色的長盤不能拿來投入水道中扭蛋？其實現在藏壽司也都已經導入手機點餐模式，當點到特定價格時，手機也能夠累積200元就加碼抽扭蛋一次，其實真的不需要這樣違反店內規定，衍生後續的麻煩。《NOWNEWS》也實際詢問藏壽司，官方回應：「因應不同商品組合，本公司目前以圓盤壽司盤、黑長盤兩種規格供應商品。保障全店顧客用餐權益，享受歡樂體驗，敬請顧客配合。」目前藏壽司最新檔期是超級可愛的「DINOTAENG」聯名，這也是DINOTAENG首次跟藏壽司合作，把淘氣的QUOKKA還有小可愛BOBO變身成鮮度君造型，真的是超級萌！，熱愛「DINOTAENG」的民眾可千萬不要錯過。，只要投入5個圓盤就有機會帶走任一款扭蛋哦！另外現在也有消費滿800元可以加購「DINOTAENG絨毛提袋（399元）」，全台限量12000個；第二波在6月17日開始，消費滿800元可以加購「DINOTAENG造型毛毯（299元）」，也是全台限量10000個，數量有限先搶先贏！