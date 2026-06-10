知名連鎖迴轉壽司品牌「藏壽司」因為吃滿一定盤數可以扭蛋，經常又跟許多IP聯名，獲得廣大老饕喜愛。不過，你真的有遵守藏壽司扭蛋的規則嗎？近日有網友分享自己去用餐時，準備轉蛋時，把黑色的長盤子也投入回收洞口，宣稱這樣也可以列入轉蛋盤數，結果貼文曝光後，吸引大量藏壽司員工現身開嗆：「就是有這種白目的客人，一直在踩服務業底線」、「就說不能丟了....整個水道會卡住，到底是煩不煩啊？」
藏壽司扭蛋1規定被踩底線！員工集體開嗆奧客
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「大家知道長方盤丟進去也可以抽扭蛋嗎？」只見影片中，該名顧客已經投入4盤圓形壽司盤，接著把1盤黑色長盤也放進去，畫面果然開始進入轉蛋遊戲，不過根據藏壽司的扭蛋規定，這種黑色的長盤其實不能拿來投入水道中的，該網友也在留言區又補充：「雖然可以投，只是店員會跟你說下次別丟進去。」
貼文曝光後，留言區釣出大量藏壽司員工大爆走表示：「到底是為什麼會有這種客人，身為藏壽司員工，講了你們又不聽，不聽又怪我們沒講，奧客一大堆，愛嫌又要來吃」、「拜託別丟好嗎，請用手機點，丟了就卡水道了，每次拉碗區的我都要大喊有客人丟黑長盤卡水道了！」、「原來每次會卡水道就是有你們這種奧客，狂踩服務業底線」、「明明都會說不要投但就是有這種人，就不要被多算一盤還怪我們」。
藏壽司黑色長盤不能丟進水道裡！官方證實：請丟圓盤
然而為什麼黑色的長盤不能拿來投入水道中扭蛋？這是因為內部水道的構造會讓長型的黑盤卡在裡面，後面的盤子就會也全部卡在水道當中，間接造成店家的困擾。其實現在藏壽司也都已經導入手機點餐模式，當點到特定價格時，手機也能夠累積200元就加碼抽扭蛋一次，其實真的不需要這樣違反店內規定，衍生後續的麻煩。
《NOWNEWS》也實際詢問藏壽司，官方回應：「因應不同商品組合，本公司目前以圓盤壽司盤、黑長盤兩種規格供應商品。圓盤壽司盤才能適用投盤抽扭蛋，黑長盤請勿投入，避免造成機器的故障。保障全店顧客用餐權益，享受歡樂體驗，敬請顧客配合。」
藏壽司最新扭蛋「DINOTAENG聯名」超可愛！期間限定、款式一覽
目前藏壽司最新檔期是超級可愛的「DINOTAENG」聯名，這也是DINOTAENG首次跟藏壽司合作，把淘氣的QUOKKA還有小可愛BOBO變身成鮮度君造型，真的是超級萌！這次活動期間已經在6月開跑，將會持續到7月5日，熱愛「DINOTAENG」的民眾可千萬不要錯過。
這次推出的扭蛋一共有13款，分別是「扭蛋吊飾5款」、「壓克力吊飾4款」以及「馬口鐵磁鐵4款」，只要投入5個圓盤就有機會帶走任一款扭蛋哦！另外現在也有消費滿800元可以加購「DINOTAENG絨毛提袋（399元）」，全台限量12000個；第二波在6月17日開始，消費滿800元可以加購「DINOTAENG造型毛毯（299元）」，也是全台限量10000個，數量有限先搶先贏！
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一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「大家知道長方盤丟進去也可以抽扭蛋嗎？」只見影片中，該名顧客已經投入4盤圓形壽司盤，接著把1盤黑色長盤也放進去，畫面果然開始進入轉蛋遊戲，不過根據藏壽司的扭蛋規定，這種黑色的長盤其實不能拿來投入水道中的，該網友也在留言區又補充：「雖然可以投，只是店員會跟你說下次別丟進去。」
藏壽司黑色長盤不能丟進水道裡！官方證實：請丟圓盤
然而為什麼黑色的長盤不能拿來投入水道中扭蛋？這是因為內部水道的構造會讓長型的黑盤卡在裡面，後面的盤子就會也全部卡在水道當中，間接造成店家的困擾。其實現在藏壽司也都已經導入手機點餐模式，當點到特定價格時，手機也能夠累積200元就加碼抽扭蛋一次，其實真的不需要這樣違反店內規定，衍生後續的麻煩。
《NOWNEWS》也實際詢問藏壽司，官方回應：「因應不同商品組合，本公司目前以圓盤壽司盤、黑長盤兩種規格供應商品。圓盤壽司盤才能適用投盤抽扭蛋，黑長盤請勿投入，避免造成機器的故障。保障全店顧客用餐權益，享受歡樂體驗，敬請顧客配合。」
目前藏壽司最新檔期是超級可愛的「DINOTAENG」聯名，這也是DINOTAENG首次跟藏壽司合作，把淘氣的QUOKKA還有小可愛BOBO變身成鮮度君造型，真的是超級萌！這次活動期間已經在6月開跑，將會持續到7月5日，熱愛「DINOTAENG」的民眾可千萬不要錯過。