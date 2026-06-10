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聯發科、國巨等多檔大型電子權值股因股價波動劇烈，遭證交所列入處置股票，被抓去「關禁閉」，引發市場熱議，立委更要求金管會針對處置股票制度進行檢討，最新檢討報告也在今（10）日出爐。金管會認為，目前多數亞洲國家亦採行類似措施，現階段仍有其必要性，但將督導證交所及櫃買中心，啟動分階段檢討精進制度，評估「縮短處置期間」可行性。為維護證券市場交易秩序，金管會依《證券交易法》授權訂定的「證券交易所管理規則及證券商營業處所買賣有價證券管理辦法」規定，督導證交所及櫃買中心負責市場監視及查核作業，現行兩單位每日執行交易市場監視作業，如發現有價證券交易價量達一定異常標準時，於每日收盤後公告其交易資訊，即列為「注意有價證券」；若連續或數個營業日經發布注意交易資訊者，即發布為「處置有價證券」，以提醒投資人注意交易風險與交割安全。證交所及櫃買中心自79年訂定相關監視規範，至今多次配合市場成交量、加權股價指數、市場規模變化及投資人結構改變等因素，調整注意處置作業要點及除外規定，經統計自105年至今已修訂達7次，近期因應113年3月21日台股首度站上2萬點，資本市場規模成長及市場結構與股價水準已發生結構性轉變自113年7月間修訂注意處置作業要點有關以絶對價差作為公布注意股票標準之規定。至於世界主要證券市場「公布注意及處置」之類似制度與作法。金管會表示，依證交所蒐集資料，國際主要證券交易所為維護市場交易秩序及交割安全，均設有相應的市場監理及風險控管措施，惟其管理方式及管制強度，仍會因各國國情、交易市場制度、投資人結構而有所差異。以韓國、中國、日本、泰國及馬來西亞等證券交易所來說，有採行類似我國公布注意及處置措施，以資訊揭露方式提醒投資人注意發行公司資訊或價量異常的警示，並就異常交易有重大影響市場交易或交割安全之虞者，輔以一定期間之交易處置機制，以維護市場交易秩序。另外，世界主要證券市場，包括台灣，均有實施日內的價格穩定措施，透過盤中暫停交易或延長撮合時間等機制，以降低交易價格瞬間發生劇烈波動致影響市場交易秩序及投資人權益。金管會表示，我國公布注意及處置制度，為提醒投資人注意交易風險及維護交割安全所建立的交易面警示及冷卻機制透過風險預警、預收款券、延長撮合時間等措施，可降低異常交易對市場秩序及交割安全的影響，目前多數亞洲國家亦採行類似措施，故現階段仍有其必要性。不過，考量近年我國資本市場規模持續成長，市場交易熱絡，股價指數及股價水準均已明顯提升，部分公布注意及處置標準有配合市場結構變化適時檢討的必要。為兼顧市場管理、投資人保護及制度合理性，金管會將督導證交所及櫃買中心分階段檢討精進相關制度，就短期目標來說， 由於近期股市屢創新高，截至今年5月25日，千元以上的股票約有50檔，今年日均成交量將近兆元，相較113 年間股市站上2萬點時的千元以上公司檔數、日均成交量、市場規模等，均有明顯增加，金管會將督導證交所及櫃買中心配合股價調升幅度評估規劃合理的公布注意股票警示標準，以達到預警目的。近來金管會也積極強化資本市場各項財務業務訊息揭露、鼓勵上市櫃公司增加法人說明會召開頻率，各項財務業務資訊傳遞效率更為迅速、資訊更透明，輔以現今科技進步提升資訊傳播速度，將督導證交所及櫃買中心評估縮短處置期間的可行性。至於中長期目標，金管會強調，持續蒐集國際相關制度發展趨勢，並多方徵詢專家學者、投資人及市場業者意見，通盤檢討公布注意及處置制度的妥適性，以兼顧市場效率、交易秩序及投資人權益保障。