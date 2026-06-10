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美國5月消費者物價指數（CPI）將於台灣時間今（10）日晚間8點半公布，市場觀望氣氛升高，台股今日率先反映壓力。加權指數盤中最高44676點，但隨後賣壓湧現，終場收在最低點43225點，大跌1478點，跌幅3.31%。外媒報導，華爾街普遍預估，美國5月CPI月增率可能達0.5%，年增率升至4.2%。若預估成真，將是2023年5月以來首度突破4%，也會創下2023年4月以來最高水準。相較一年前CPI年增率僅2.4%，通膨壓力明顯升高。市場擔心，若CPI高於預期，將加深投資人對聯準會（Fed）維持高利率的疑慮，進一步壓抑美股與台股表現。萬寶投顧投資總監蔡明彰引述美銀統計過去100年數據的資料，只要美國CPI跨過4%門檻，美股3個月後平均下跌4%、6個月後平均下跌7%。台股與美股連動性高，2021年4月美國CPI達4.1%後，台股3個月後下跌1.8%、半年後下跌3.3%，進入整理格局。蔡明彰分析，若今晚CPI升破4%，資金可能從漲多的電子股轉向基期較低、且有利率題材支撐的金融股。除了金融股，航運股也被視為通膨環境下的觀察重點。歷史上通膨升溫時，航運股與通膨具高度正相關，2021年4月至7月航運類股曾大漲127%。若通膨壓力再起，金融、航運與科技股估值變化，將成為台股短線焦點。