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韓劇《鐵拳教育》近日在Netflix上線後瞬間衝到排行榜第一名，原本以為是熱血校園劇的觀眾，其中卻出現許多校園霸凌、權貴干預、老師被網暴等情節，相當敢拍讓電視劇熱度超高，再加上劇中所有案件皆是「真人真事」，讓許多觀眾看得越來越生氣。《鐵拳教育》以虛構單位「教權保護局」為核心，講述一群專門介入校園爭議事件的人員，揭開校園與社會體制背後的黑暗面，劇中除了霸凌問題外，還有恐龍家長、教師權益受損、網路公審文化等敏感議題，是少數敢正面挑戰韓國教育現況的作品。劇中最引發討論的，就是第一集出現的「國會議員之子霸凌案」，這被認為是在投射2023年的「鄭淳信兒子霸凌事件」，當時學生仗著高級檢察官之子的身分，長期對同學進行言語霸凌，劇中權貴家庭利用權勢脫罪的橋段，讓觀眾看得怒火中燒。除此之外，劇中描寫學生透過管道提前取得考題的情節，也被韓國網友聯想到2018年的「淑明女高洩題事件」，當年老師將考試內容外流給女兒，事件曝光後震撼全韓國；另一個讓人看了身心不適的橋段，則是老師和學生吵架後，被惡意剪輯發到網路上，導致老師遭到網路霸凌，利用片段帶風向的情節，被視為現代最真實的縮影。《鐵拳教育》演員陣容方面，集結金武烈、李星民、秦基周以及P.O等實力派演員，憑藉寫實又大膽的劇情，播出後迅速衝上多國排行榜第一，而劇中那些看似誇張的故事，其實都是曾發生過的真實事件，這也讓許多網友感嘆：「現實總是比韓劇更骨感。」