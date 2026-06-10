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美國為回應美軍阿帕契攻擊直升機遭擊落，10日對伊朗發動新一波攻擊，荷姆茲海峽附近三處戰略要地爆炸。伊朗官媒稱，美軍擊中兩座水庫，至少2萬人失去飲用水。伊朗官媒伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）報導，格什姆島、阿巴斯港和賈斯克，這三處荷姆茲海峽附近的戰略要地都聽到了爆炸聲。阿巴斯港是伊朗南部的港口城市，設有伊朗重要的海軍和空軍基地。賈斯克地區也擁有海軍力量，並擁有一個重要的航運港口。伊朗梅爾通訊社報導，荷姆茲甘水務和污水處理公司（Hormozgan Water and Wastewater Company）執行長阿卜杜勒·哈米德·哈姆澤普爾（Abdul Hamid Hamzehpour）表示，美軍空襲擊中該公司在伊朗南部的兩個水庫，這些水庫包括一個500立方公尺的水箱和一個2000立方公尺的水箱，目前已經完全停止使用。這兩個水庫負責為庫赫斯塔克鎮及其周邊10個村莊提供飲用水。伊朗官媒引述當地自來水公司官員的話報導，「不幸的是，該襲擊導致該區2萬名居民無法取得安全的飲用水。再加上氣溫介於45℃至50℃之間，當地居民的生活條件極其艱困。」塔斯尼姆通訊社表示，目前正在採取緊急措施，包括用油罐車運送水和部署臨時系統，並補充說基礎設施的損失估計約79.5萬美元。伊朗在遭到美國砲火襲擊後，對該地區美軍目標發動了報復性打擊。在巴林附近一處美軍基地附近似乎出現了一道閃光，約旦和科威特則表示攔截了攻擊。