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無黨籍立委高金素梅因涉嫌利用親友人頭詐領助理費、加班費及育嬰補助逾787萬元，並非法輸入中國快篩試劑，遭北檢起訴求刑12年6月。對此，國台辦發言人張晗今（10）日聲援，怒轟民進黨大搞綠色恐怖打壓異己，終將自食惡果；陸委會反擊，強調台灣司法超出黨派、獨立審判，中共沒有資格對此說三道四。面對檢方的起訴，高金素梅接連兩天大動作自清。她先在臉書感性向律師與原民同胞致謝，強調歷經風波更深信「我們真的就是風雨與共的一家人」，並重申會持續監督政府、捍衛原民權益，直言「黑夜一定會結束，我們都將會是手持火把、等待黎明的守夜人」。隔天她在立法院露面時，更用欲加之罪反駁指控，並引用《心經》「心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想」表明心境，除了期盼陰霾盡快過去，也特別關心起近期中南部偏鄉與部落的豪雨災情。國台辦跨海高調聲援涉貪立委，陸委會重申，台灣與極權國家的本質不同，台灣是民主法治國家，司法機關依憲法保障超出黨派，獨立行使職權；陸委會更嚴正警告對岸，中共不僅沒有資格對台灣的司法說三道四，更不要刻意為了特定人士護航、企圖混淆視聽。