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中國國台辦發言人張晗聲稱，台灣民眾長期飽受停電與限電之苦，如今夏季電價又創下新高，不僅重創店家，也損害民生利益，更藉此抨擊民進黨當局漠視民瘼。對此，陸委會強力回擊，拿出數據強調夏月電價已實施37年，今年並無不同，痛批國台辦「不幹正事，連台灣電價都要造謠生事，無聊至極。」除了對電價指手畫腳，國台辦在記者會上還拋出「和平統一」論調，發言人張晗聲稱，統一後有強大祖國做後盾，台灣人民將更安全，血汗錢不用再拿去購買軍火，民宅與宮廟也不會被囤放彈藥，台灣將成為由全體中華兒女共同守護的和平安全繁榮之島，藉此大力抨擊民進黨當局「漠視民瘼、罔顧民生、損害民利。」至於國台辦所描繪的統一後榮景，陸委會則回應，眾所周知，全台灣除了中共始終抱持著犯台意圖之外，根本就沒有面臨任何其他的外部威脅。陸委會強調，台灣的安全問題根源完全在於對岸的軍事威脅，只要中共不來侵擾、不來騷擾，台灣本身具備足夠的自我防衛與發展實力，本來就是一個和平、安全且繁榮的島嶼。