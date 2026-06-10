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美國股指期貨週三盤前再度下跌，科技股延續跌勢，台指期夜盤也跌破四萬三千點大關，最深一度重摔八百點。根據路透報導，美國與伊朗之間再度升高的緊張局勢，也在關鍵通膨報告公布前打擊市場情緒。近幾天全球股市波動加劇，投資人正面對日益擴大的風險，包括科技股估值偏高、中東局勢升溫，以及市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）可能需要進一步升息以抑制通膨。輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）及美光（Micron Technology）盤前股價下跌2%至3.6%，繼週一短暫反彈後再度走弱。瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）首席投資長海菲爾（Mark Haefele）表示：「科技產業正面臨雙重壓力。一方面，市場對利率上升的預期提高，降低了未來較遠期獲利的現值；另一方面，投資人對偏高的估值以及AI獲利變現能力的不確定性感到憂慮。」他補充指出，在經歷一波強勁漲勢後，投資人對部分科技股的持倉可能也呈現過度集中。截止至美東時間上午5時29分，道瓊指數期貨下跌329點，跌幅0.65%；標普500指數期貨下跌56點，跌幅0.76%；那斯達克100指數期貨下跌340.25點，跌幅1.17%。油價則大致持平，布蘭特原油價格維持在每桶91美元以上。市場焦點現已轉向將於美東時間上午8時30分公布的5月消費者物價指數（CPI）數據。投資人將密切關注伊朗衝突導致能源成本上升，是否正進一步推升通膨壓力。此前，上週公布的就業報告強於預期，已引發市場對Fed可能升息的擔憂。根據路透社對經濟學家的調查，美國5月CPI年增率預計將達4.2%，這將是自2023年4月以來最大的年度漲幅，高於4月的3.8%。此外，備受市場關注的太空探索公司SpaceX預定於本週五進行規模高達1.75兆美元的上市計畫，目標募資750億美元，創下歷史紀錄。市場人士認為，此次大型IPO也可能對美股造成壓力，因投資人愈來愈擔心科技產業過度樂觀的情緒已接近泡沫化。路透也披露，SpaceX所發行的股票，已吸引超過2500億美元（約新台幣7.92兆元）的投資人需求。這將是史上規模最大的IPO（首次公開發行），遠超過該公司原本預計的750億美元（約新台幣2.37兆元）。知情人士透露，這次超額認購達原定發行規模的3.5到4倍，銀行和投資人認為，這是市場需求強勁的最新證據。知情人士指出，做多基金（Long-only）下了相當可觀的訂單。SpaceX先前已率先公佈，計劃以每股135美元的價格，發行5.556億股股票，並於12日開始交易。