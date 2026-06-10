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韓國女團ILLIT驚傳遭到死亡威脅，近日有網友發現一個俄羅斯Telegram群組正在公開討論攻擊成員計畫，不僅計劃要在團體簽售會拿氰化物上台傷害成員，甚至懸賞收集Moka、Yunah兩位成員的行蹤資訊，讓所有粉絲都嚇瘋，要求經紀公司HYBE加強保全措施，確保女孩們的人身安全。根據網路流出照片了解，一個名為「@/flopplit」的Telegram群組，聲稱正在韓國尋找跟蹤人員，並提供最高500美元（約台幣15000元）懸賞，希望取得ILLIT成員的活動資訊與行蹤，其中遭點名的對象包括韓籍成員Yunah以及日籍成員Moka。更驚悚的是，群組內甚至出現攻擊計畫，他們揚言在簽售會等公開活動中，透過毛絨玩偶裝在氰化物接近藝人，預計讓她們吸進許多有毒物質而中毒，相關內容曝光後，立刻在粉絲圈引發恐慌，雖然歹徒們的計劃並不具有執行能力，不過這樣具體的計劃已經嚴重涉及犯罪與人身安全問題。事件曝光後，ILLIT粉絲「GLLIT」發起大規模檢舉行動，希望HYBE及BELIFT LAB能夠採取更嚴格的安全措施，防止任何意外發生，不過目前官方尚未對本次恐攻事件做出回應。