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疼痛未受控制「恐影響患者活動力」 醫：恐發展成慢性術後疼痛

手術後的疼痛若未得到妥善控制，不僅會嚴重影響病患的復原進度，甚至可能發展成發生率極高的慢性術後疼痛。三軍總醫院麻醉部疼痛治療科主任徐永吉表示，一名74歲女性患者先前接受人工膝關節置換手術後，出現痛到難受的情況，接受「連續性周邊神經阻斷術」後，當晚就能安穩入睡，隔日步行超過100公尺。徐永吉透露，病患接受膝關節置換手術後，曾出現疼痛劇烈，難以休息的狀況，但透過導入「下肢連續性周邊神經導管止痛技術」，當天即能安穩入睡休息，隔日即可下床站立與行走，第3天更已能步行超過100公尺，明顯感受到復原速度與舒適度大幅提升。徐永吉指出，「連續性周邊神經導管阻斷技術（Continuous Peripheral Nerve Block, CPNB）」，是透過超音波精準導引與長效連續止痛模式，有效降低術後疼痛不適，協助病患提早活動與復健，實現加速康復手術（ERAS）理念。徐永吉表示，若病患接受手術後，疼痛未妥善控制，不僅會延長住院時間、影響病患睡眠與活動能力，甚至可能發展為慢性術後疼痛。現代麻醉醫學已逐漸由「單純止痛」，轉向整合式、多模式的疼痛照護策略，其中，「連續性周邊神經導管阻斷技術」被視為目前高品質區域麻醉與疼痛控制的重要發展方向。徐永吉說，依據不同手術部位設定標準化給藥模式，讓止痛藥物能長時間穩定作用。病患除可接受定時給藥外，也可透過自控按壓功能進行個別化疼痛調整，大幅提升止痛效果與舒適度。