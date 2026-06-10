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母親節消費動能強勁 乾杯來客數增逾6成

受惠展店與節慶雙動能帶動，興櫃餐飲乾杯（1269）今（10）日公告今年5月自結合併營收為4.18億元，較去年同期成長7.07%，創下同期新高；累計1至5月合併營收達19.88億元，年增5.5%，同步刷新同期新高，整體營運維持穩健成長。乾杯集團表示，5月營收成長主要受惠台灣餐飲事業展店動能延續，加上五一連假與母親節檔期聚餐需求帶動，使台灣餐飲事業營收較去年同期成長逾一成，推升集團整體營收表現。其中，黑毛屋台中洲際店於5月首度挹注完整單月營收，躍升為黑毛屋品牌單店營收之冠，營收貢獻強勁。乾杯指出，母親節檔期高端餐飲消費動能強勁，頂級燒肉懷石品牌「和牛47」自去年導入價格親民的精選短菜單，拓寬消費客層，今年母親節需求全面爆發，節慶套餐與精選菜單雙軌並行，來客數年增逾6成。「老乾杯」、「黑毛屋本家」、「KANPAI CLASSIC」來客數也同步成長，顯示集團旗下高端品牌於節慶聚餐場景中持續受到消費者青睞。海外市場方面，乾杯說明，中國事業持續聚焦營運效率提升，優化營運結構，現階段營運維持穩定；英國事業仍處品牌深耕階段，營收年增逾4成，品牌知名度持續建立。乾杯說，集團持續優化海外營運，依各市場狀況靈活調整經營策略，穩步推進長期發展。展望6月，適逢端午連假，聚餐需求可望升溫，集團旗下品牌新品與活動接連登場，也將持續推升市場話題與來客熱度，有望帶動後續營運表現。