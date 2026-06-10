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中東局勢升級或降級？

伊朗和美國都不希望戰爭無盡拖延下去

美國為回應美軍阿帕契攻擊直升機遭擊落，10日對伊朗發動新一波攻擊，伊朗也展開反擊，鎖定科威特和巴林的美軍基地空襲。對此，美國總統川普（Donald Trump）最新在社群媒體發文表示伊朗「已經完蛋了」，稱其軍隊幾乎已經不復存在，並將為拖延協議達成付出代價。川普在他個人Truth Social發文表示，「伊朗軍隊如今已經徹底陷入混亂。其許多軍種，像是海軍和空軍，甚至可以說已經不復存在——他們已被徹底擊敗。伊朗只會說大話，卻毫無實際行動。這個中東的惡霸已經完蛋了！他們花了太長時間談判，錯失了一份原本對他們非常有利的協議；現在，他們將為此付出代價！」雖然川普稱伊朗「只會說大話」，但事實上美軍阿帕契直升機日前才遭擊落，且伊朗今日也確實朝巴林、科威特、約旦等海灣國家境內的美軍基地發射飛彈。據伊朗半官方的梅爾通訊社（Mehr News Agency）報導，伊朗總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）表示，當地「這種既非戰爭也非和平的狀態」必須結束，而擺脫這處境的唯一途徑就是進行談判，顯示德黑蘭當局並未放棄外交管道的努力。中東專家馬格尼爾（Elijah J. Magnier）表示，伊朗和美國其實都不希望戰爭無休止進行下去，美國的空襲旨在表達「威懾」，而德黑蘭的攻擊則旨在表明美國的行為「將付出代價」，雙方在駁火之餘還是保持克制。馬格尼爾強調，戰爭持續對華府與德黑蘭來說代價都十分巨大，這就是為何伊朗官方並未正面承認擊落美軍阿帕契直升機，因為這等於「邀請」美國出手重擊伊朗。伊朗發出的信號其實是「若有必要，隨時奉陪」，而不是單方面升級局勢。馬格尼爾補充指出，伊朗人「心裡也清楚，美國並不想打仗」。但馬格尼爾也警告，美國和伊朗這種彼此都不願示弱的行為模式，其實相當危險，一旦某一次行動越過紅線，就可能讓局勢徹底失控，滑向大規模的衝突。而且雙方摩擦的不斷發生，也會持續降低各方的克制力，目前仍不看出一項穩定的政治解決方案的出路在哪。