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看好6月端午連假 瓦城推新菜色添柴火

瓦城泰統集團（2729）今（10）日公告5月營收達6.08億元，年增11.44%；累計前5月營收達27.58億元，年增6.92%，單月及累計營收已連續2個月雙創歷史同期新高紀錄。本月適逢母親節檔期，聚餐需求明顯升溫，各大百貨商場與指標商圈餐飲人潮明顯回流，帶動旗下品牌餐廳來客動能成長，整體營收表現再創佳績。瓦城提到，5月新開的淡水瓦城及時時香雙門市，母親節來客表現亮眼，帶動當天翻桌率近5次。海外市場方面，集團美國首店「Very Thai by 瓦城」自開幕以來營運表現穩健，本月受惠當地節慶聚餐需求，母親節檔期翻桌率均逾5次，成為挹注集團整體營收成長的重要動能。瓦城集團提到，近期榮獲台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）第十三屆「2026服務天使獎」及「服務金賞認證」肯定，也是集團第二度獲頒雙獎殊榮，展現第一線服務團隊的專業接待與系統化管理實力。瓦城集團指出，展望後市，集團看好6月端午連假帶動出遊與聚餐需求，整體餐飲市場動能可望延續，同步瞄準節慶送禮商機，提前整合線上線下通路。接續畢業季用餐與謝師宴需求，加上夏季高溫帶動消暑餐飲商機，旗下品牌將推出初夏新菜色，為後續營收表現增添柴火。展店布局方面，瓦城集團指出，將持續深化多品牌布局與精準展店策略；海外市場則穩步推進美國洛杉磯拓展計畫，目標今年再開出「BO BO THAI」與「SHANN SHANN」2個全新品牌，擴大北美市場版圖。