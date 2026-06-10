我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗反擊美軍3地基地 聲稱命中7成目標

約旦、科威特攔截攻擊 巴林上空爆閃光

中東局勢再次升級，美軍為回應阿帕契直升機遭擊落，對伊朗多地發動襲擊。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也發動報復反擊，向多個美軍目標發射了大批飛彈與無人機。據伊朗革命衛隊的聲明，此次報復性襲擊範圍涵蓋多個美軍駐紮的戰略據點，包括約旦、巴林及科威特。伊朗外交部長阿格拉齊（Abbas Araghchi）此前已強硬警告，任何來自美方的攻擊「都不可能不付出代價」。伊朗法斯通訊社（Fars）引述軍方消息稱，伊朗對美國區域內各基地發動的飛彈與無人機行動，命中七成目標。這項評估是依據衛星影像、第一線人員回傳伊朗國外情報單位的情報資訊所做出。報導稱，遠程彈道飛彈與無人機突破美軍基地防空系統並擊中預先選定的目標。約旦軍方表示，已在基地上空成功攔截5枚來自伊朗的飛彈。科威特境內：科威特也響起了刺耳的防空警報，當地當局證實正在對試圖入侵的「敵對空中目標」進行緊急攔截。另外，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）稱，其襲擊的實質目標是駐紮在巴林的美軍第五艦隊。但CNN核實地理位置的影片顯示，雖然巴林首都麥納瑪（Manama）的美軍海軍設施附近確實一度出現猛烈閃光。這段影片由EarthTV架設於該基地東北方3.5英里處的網路攝影機所拍攝，畫面上顯示，閃光發生的時間點在巴林官員宣布警報響起3分鐘後，顯示當時可能有攻擊來襲。巴林官方指控，伊朗的砲火實際上已波及並鎖定了當地的平民居住區。巴林國防軍發表嚴正聲明，強烈譴責伊朗「以飛彈和無人機針對巴林王國平民發動的襲擊」，並痛批此類惡劣行徑已公然違反國際法。