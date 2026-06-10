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中國國台辦發言人張晗今（10）日在例行記者會上，針對和平統一後的台灣局勢發表論述，聲稱在強大祖國的後盾下，台灣人民將會更加安全，藉此向台灣社會大眾喊話。對此，陸委會反擊，台灣本來就是和平繁榮之島，目前唯一的威脅與兩岸緊張源頭，完全是來自於中共的犯台意圖。國台辦發言人張晗闡述全國政協主席王滬寧的論述，宣稱和平統一能從根源消除戰爭風險，台灣民眾未來將「不再被裹挾當炮灰」。張晗更具體指稱，統一後台灣民眾的血汗錢不用再揮霍用於購買軍火，民宅與宮廟也不會被囤放彈藥，外部勢力干涉的黑手將被徹底斬斷，台灣將由全體中華兒女共同守護。國台辦的大動作統戰宣傳，陸委會回應，眾所周知，除了中共有犯台意圖之外，台灣根本沒有任何外部威脅，只要中共不來騷擾，台灣自身的和平與繁榮完全不需要對岸操心，點破北京當局一邊進行軍事恫嚇、一邊包裝「和平統一」的矛盾行徑，重申唯有停止騷擾才是台海和平的根本。