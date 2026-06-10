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▲回顧一整季的職籃啦啦隊初體驗，三上悠亞認為這是一場心靈與體力的雙重鍛鍊。（圖／TPBL提供）

▲至於全台球迷最關心的下一季是否還能看到女神身影？三上悠亞大方透露，自己的私訊天天都被粉絲問爆，雖然目前受限於球團規定還無法公開透露確定答案。（圖／TPBL提供）

日本人氣女神三上悠亞自去年拋出震撼彈、跨海加盟夢想家啦啦隊後，一舉一動都是全台球迷矚目的焦點。在剛結束的賽季中，她靠著超高人氣與敬業精神，在成軍第一年就強勢奪下年度人氣啦啦隊員。三上悠亞今（10）日身穿一襲粉色禮服出席頒獎典禮接受媒體訪問時，首度分享了自己奪獎的心路歷程、台日兩地奔波的艱辛，更透露球隊奪冠瞬間，她人在日本新幹線上「憋到快內傷」的激動畫面，同時也正面回應了台灣粉絲最關心的續約話題。得知自己獲獎的當下，三上悠亞坦言「一開始根本不知道有這個獎項」，隨後便感受到排山倒海的壓力：「既然決定要挑戰，當然會希望拿下一份好成績，但沒想到第一年加入就能拿獎，真的非常開心。」她笑說，得獎後的第一件事就是向身邊的工作人員和家人報喜。特別的是，三上悠亞的媽媽堪稱是她的「頭號鐵粉」，「媽媽甚至比我還支持這個挑戰。球季中我每一次在台灣上場應援，媽媽絕對都會在線上觀看直播。」得獎的這份榮耀也在第一時間與遠在日本的母親共同分享。回顧一整季的職籃啦啦隊初體驗，三上悠亞認為這是一場心靈與體力的雙重鍛鍊。她說：「隨著年齡增長，人生能嘗試新事物的機會其實越來越少。正當我想要再次挑戰自我時，台灣就給了我這麼棒的機會。」雖然啦啦隊這份工作看起來光鮮亮麗，但她必須長期在台灣與日本之間頻繁往返，加上高強度的排舞、練舞，以及截然不同的應援文化，對她而言都是前所未有的考驗。這段過程也讓她無論在體力還是精神層面上，都獲得了大幅度的成長。至於全台球迷最關心的下一季是否還能在台灣看到女神身影？三上悠亞大方透露，自己的私訊天天都被粉絲問爆，雖然目前受限於球團規定還無法公開透露確定答案，但她帶著甜美微笑向台灣粉絲喊話：「如果未來還有這樣的機會，我絕對會全力以赴，再次展現最好的自己給大家。」夢想家今年季後賽從1：3的絕境中大翻盤，順利在主場拋下冠軍彩帶，可惜最關鍵的第7戰三上悠亞因既定的日本工作行程衝突，無法親臨台灣主場見證。回憶起那歷史性的一刻，三上悠亞仍掩藏不住激動的心情。「冠軍賽的日子無法提早預知，當天我剛好在日本的外縣市工作。那時候我一邊工作，一邊偷偷用手機開YouTube確認戰況。」三上悠亞笑說，當球隊拋下彩帶、確定奪冠的瞬間，她剛好收工坐在返程的新幹線上，「當時因為車廂內很安靜，我完全不敢叫出聲，憋得非常辛苦。但我其實在內心大聲吶喊：『哇！我們是冠軍！太棒了！』隨後便和身邊的經紀人、媽媽在訊息裡瘋狂慶祝。」談到整個球季最令她感動的事，三上悠亞毫不猶豫地選擇了「台灣球迷的愛」。她透露，G7開打前許多球迷以為她會現身，買了票才發現她無法到場，但粉絲們卻貼心地私訊她：「悠醬不要遺憾，我們會連妳的份一起努力應援。」「當贏得冠軍的瞬間，我的私訊立刻被炸滿。全都是粉絲從現場傳給我的慶祝影片和照片。」三上悠亞感動地說：「雖然我們身體在不同的地方，但那一刻，我們的心是緊緊連在一起的，這是我這輩子最難忘的感動。」