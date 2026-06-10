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▲追《鐵拳教育》追出風暴！南韓教育首長兒子疑涉霸凌（圖／截自安敏錫臉書）

一部韓劇，意外在南韓政壇掀起了一場尷尬的連環效應。剛在6月地方選舉當選京畿道教育監的安敏錫，才因公開追看Netflix熱播劇《鐵拳教育》並感嘆「學校比想像中還要混亂」而博得好感，沒想到隔天就被執政黨國民力量的青年最高委員張藝燦（장예찬）在最高委員會會議上公開點名，要求就其兒子的校園暴力疑雲「出面釐清」，讓這位甫當選的教育首長瞬間陷入輿論風暴。張藝燦在會議中表示，他聽到了一名自稱曾遭安敏錫之子校園暴力對待的被害人陳述。他指出，一名自稱是京畿道烏山市雲川高中畢業生的女性，在社群平台上發文揭露自己遭受霸凌的經歷，並要求對方道歉。張藝燦提及的貼文，最初發布於2020年10月3日，刊登在韓國論壇網站NATE標題為「想讓安敏錫議員之子的校園暴力事件被討論」。貼文作者A女士自稱，她在2012年就讀雲川高中2年級時，曾遭受同校就讀的安敏錫之子的霸凌。她詳細描述了具體的被害事實：安敏錫之子疑似偷拍了她與男友的約會畫面，並將照片散布至群組KakaoTalk聊天室，衝突過程中還出言辱罵。A女士在貼文中沉痛寫道：「時至今日，我心中仍有一個未曾得到道歉的疙瘩。我只是想再次表達，對於那個在我心中種下恐懼感的安議員之子，以及對這一切毫不知情的安議員本人，我的不滿。」她也道出了許多霸凌受害者共同的困境：「也許有人會問，又沒有打你，這也算校園暴力嗎？聽到這個問題，我更加心痛。光是寫出這篇文章，就花了我好幾年的時間。我不清楚霸凌在哪裡是合法的、哪裡是違法的，但因為那個人，我整個學生生活都過得很痛苦——這一點，就是校園暴力。」面對這項突如其來的指控，安敏錫隨即在臉書上發文反駁，表示「確認的結果，校內暴力並不存在，因此我在此事上沒有行使任何影響力。」他更直接點名張藝燦，批評對方「沒有任何確認就直接點名為加害者，是非常不負責任的行為」，並警告「張藝燦最高委員必須承擔法律與政治上的責任」。這場風波最令輿論嘩然之處，在於時間點的高度諷刺性。安敏錫才剛因追看《鐵拳教育》、公開感嘆「學校比想像中更混亂」而獲得不少掌聲，話音未落，執政黨就在最高委員會上拋出兒子疑涉校暴的指控。對一位即將接掌南韓最大教育行政區、高喊「要親赴校園第一線解決問題」的教育首長而言，這個時機節點，說是諷刺，一點都不為過。目前雙方各執一詞，疑雲尚未釐清。但可以確定的是，原本因追劇而加分的安敏錫，現在必須在正式上任之前，先面對這場突如其來的政治風暴。