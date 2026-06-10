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▲四季國小籃球隊成軍僅四年便屢獲全國冠軍，雖然山區多雨且受限於場地無室內球場，小球員們依然風雨無阻、堅持早晚嚴格訓練。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供）

▲興富發建設永續特助張晉賢（圖右）代表集團捐贈創辦人鄭欽天總裁著作，勉勵四季國小的泰雅族小將們如同蓋房子般打好地基、勇敢追夢。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供）

▲宜蘭縣四季國小籃球隊隊長陳奕翰（右）難掩興奮之情。他表示，舊球遇水容易打滑影響訓練品質，如今有了新裝備，將更有信心迎接未來挑戰，並朝國中籃球舞台持續追夢。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供）

興富發建設股份有限公司秉持著企業社會責任（CSR）與回饋社會的初衷，於昨（9）日在中華文化教育暨體育交流促進會的帶領下，偕同小學體總團隊深入宜蘭縣偏鄉山區。此行特別前往成績斐然卻資源匱乏的四季國小，為這群熱愛籃球的泰雅族孩子們送上最實質的物資支持與溫暖，期盼能為基層體育發展注入更多正向能量。四季國小籃球隊成軍僅短短四年，卻憑藉著驚人的鬥志在台灣基層籃壇掀起旋風。全隊二十多位小球員在近兩年接連奪下全國夏季少年籃球錦標賽、全國小學籃球錦標賽等多座冠軍獎盃，今年更在 EBC 全國籃球錦標賽中一舉勇奪小校組冠軍。然而，輝煌成績的背後卻是難以想像的艱辛。教練沈思漢坦言，宜蘭山區多雨、夜晚常起大霧，且受限於場地與法規，學校無法興建符合規定的室內活動中心；為了不破壞校園美麗的山林景色，校方最終也捨棄了搭建光電球場的方案。在這樣的環境限制下，孩子們平時只能「看天候練球」，並利用寒暑假頻繁下山「以賽代訓」，克難的訓練環境令人動容。在不破壞山林與環境的堅持下，了解到球隊資源嚴重受限的困境，興富發建設此次積極響應，特別準備了 50 顆高規格的嶄新籃球以及豐富的文具用品送進偏鄉。興富發建設永續特助張晉賢也跟隨團隊親自深入山區，並感性表示：「我們企業不只是單純贊助『登峰造極』籃球賽，更發揮影響力走到第一線，將愛心傳遞到這群孩子手中。」除了球具物資，張晉賢特助更帶來了集團創辦人鄭欽天總裁講述追求夢想的兩本著作《傳奇源自夢想》，捐贈給學校圖書館。他勉勵學童：「總裁白手起家就像蓋房子，打好地基後一個樓層、一個樓層慢慢往上蓋。打籃球也是如此，從國小打好基本功，未來才能在更高遠的舞台上發光發熱。」小學體總理事長陳煥修也動容地說：「當我看著孩子們接過嶄新籃球時，那純真的笑容讓遙遠的山路都值得了。」接過嶄新籃球的那一刻，六年級主力球員陳奕翰眼中閃爍著光芒。他靦腆地說：「以前的舊球碰到水就會變得很滑、抓不穩，有了新球，我們一定能打得更好！」陳奕翰分享，球隊一週有四天要進行早晚兩次的嚴格訓練，早上跑步練基本功，下午則專注於戰術與對抗。即將畢業的他，未來也計畫前往體育名校壯圍國中繼續追逐他的籃球夢。沈教練欣慰表示，這次企業的善舉讓社會課本裡教的「社會責任」鮮活地呈現在孩子眼前，讓他們真正學會感恩與珍惜。興富發建設強調，此次偏鄉送暖是企業永續發展（ESG）中「社會共融」承諾的具體實踐。體育從來不只是競技，更是凝聚社會向心力的共同語言。未來興富發將持續深耕基層，並期盼拋磚引玉，凝聚更多社會正向力量，共同為台灣基層體育打造更美好的明天。