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▲台指期夜盤原先一度走跌，不過隨即盤中急拉向上。（圖／股市籌碼K線）

通膨指標，美國5月消費者物價指數（CPI）出爐，年增率升破4%，改寫逾3年新高，不過，扣除食品與能源後的核心CPI月增幅略低於市場預期，使市場對通膨失控的疑慮稍微降溫，美股期指在數據公布後跌幅收斂，台指期盤後也出現拉抬走勢。美國勞工統計局公布，5月CPI月增0.5%、年增4.2%，符合市場預期。年增幅高於4月的3.8%，也是2023年4月以來最高水準，代表美國通膨壓力再度升溫。不過，市場更關注的核心CPI表現相對溫和。剔除波動較大的食品與能源價格後，美國5月核心CPI月增0.2%、年增2.9%，其中月增低於市場預估的0.3%，年增則符合預期。由於核心通膨被視為觀察物價黏著性的關鍵指標，數據未全面失控，也讓市場賣壓暫時降溫。這次推升整體CPI的主要因素仍是能源價格。受到地緣政治風險升溫影響，能源價格上漲3.9%。美股期指10日原本走弱，但CPI公布後，由於核心通膨月增幅低於預期，期指跌幅縮小。台指期夜盤原先也一度走低，觸及42460點，隨後快速拉回900點，甚至一度翻紅，顯示市場對數據的解讀並非全面利空。