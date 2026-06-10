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美國總統川普又威脅將對伊朗採取更多行動，科技、晶片股也再次承壓，美股10日開盤走低，道瓊工業指數下跌263點或0.5%，標普500指數下跌0.5%、那斯達克指數下跌0.6%。截至美東時間9時45分，道瓊工業指數下跌204.81點或0.40%，暫報50,667.30點；標普500指數下跌4.68點或0.20%，暫報7,371.97點；那斯達克指數下跌55.15點或0.21%，暫報25,623.68點；費城半導體指數下跌63.05點或0.50%，暫報12,594.77點。個股部分，台積電ADR下跌2.11%，輝達下跌1.04%、美光下跌0.8%、超微下跌1%、蘋果下跌0.57%、特斯拉下跌0.27%。CNBC報導，美國總統川普（Donald Trump）今日清晨公開對伊朗發出嚴厲警告，指責雙方的和平談判「拖太久」，並揚言採取更多軍事行動。在川普的強硬威脅下，國際油價應聲上漲，西德州原油（WTI）期貨盤中上漲超過1%，再度回升至每桶 89美元附近震盪。晶片股在上週五慘遭血洗，週一短暫反彈後連續兩日下跌，美光科技（Micron）、超微（AMD）及博通（Broadcom）股價集體走低；iShares半導體ETF（SOXX）繼週二走弱後，週三開盤再跌 1%。分析指出，全球最大規模的SpaceX IPO即將在週五（12日）正式登場。許多市場交易員（尤其是散戶投資人）正大舉出清手中獲利豐厚的晶片股，以便在投資組合中清出資金空間，參與這場歷史性的申購。另在經歷先前由人工智慧（AI）狂熱催生出的數週猛烈漲勢後，部分法人資金選擇在此時獲利了結。美國勞工統計局（BLS）今日也公布了5月份消費者物價指數（CPI），5月CPI月增0.5%、年增4.2%，符合市場預期。年增幅高於4月的3.8%，也是2023年4月以來最高水準，代表美國通膨壓力再度升溫。核心CPI表現相對溫和。剔除波動較大的食品與能源價格後，美國5月核心CPI月增0.2%、年增2.9%，其中月增低於市場預估的0.3%，年增則符合預期。