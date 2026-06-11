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洛杉磯湖人隊於昨日正式宣布，任命華裔高階主管Elaine Shen為球隊新任首席財務官（CFO）。此舉不僅是湖人組織內部重大的領導力升遷，更突顯了這支NBA指標性球隊在商業營運轉型上的新動向。原CFO麥柯馬克（Joe McCormack）將轉任財務高級副總裁，擔任高管顧問角色，象徵著湖人隊在邁向下一個商業里程碑的同時，亦重視經驗與專業的穩健傳承。Elaine Shen自2016年加入湖人隊以來，憑藉其深厚的專業背景與跨部門協調能力，先後在商業運營與籃球運營部門擔任過多個戰略性職位，此前擔任副首席財務官。在加入湖人隊之前，她曾先後於怡安集團（Aon）及瓦喬維亞銀行（Wachovia Bank）任職，具備紮實的金融實務經驗。她是賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）畢業生，並在加州大學洛杉磯分校安德森管理學院（UCLA Anderson School of Management）取得工商管理碩士（MBA）學位。對於本次升遷，湖人隊商業營運總裁朗·羅森（Lon Rosen）給予高度肯定：「Elaine是一位卓越的領導者，也是推動成功的催化劑。她在決策上兼具巧妙與周全，更擁有凝聚共識的關鍵能力。她不僅是球隊值得信賴的顧問，更是帶領湖人進入下一階段轉型的理想 CFO 人選。」儘管此項異動對於球隊在球員陣容、交易計劃或自由市場的操作上並無直接影響，但對於作為全球娛樂與商業巨擘的湖人隊而言，CFO職位在預算編列、長期戰略規劃與組織內部財務監督上至關重要。此次人事安排另一亮點，則是麥柯馬克轉任高管顧問。這種由內部提拔並保留資深成員擔任顧問的模式，展現了湖人隊在進行世代交替的同時，亦確保了組織內部寶貴制度知識與營運經驗的延續。對於湖人這類兼具傳奇品牌力量與現代 NBA 商業需求的球團而言，這種「傳承與創新並進」的策略正是其保持組織競爭力的關鍵。雖然湖人隊的休賽季焦點仍圍繞在球隊陣容調整與未來的籃球競技目標，但Elaine Shen的升遷標誌著湖人隊在高層管理結構上邁向現代化與多元化的重要里程碑。作為NBA市場價值最高、品牌影響力最強的球隊之一，湖人隊此次聘任華裔女高層接掌財務大權，不僅是對Elaine Shen個人專業的極大認可，更反映出湖人組織持續強化財務規劃與商業擴張，為球隊打造永續經營價值的強烈決心。