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立委徐巧芯因不滿護照「Republic of China」字太小難以辨識，提案凍結外交部領事事務局的事務費100萬元，媒體人黃暐瀚則表態支持現行護照設計，徐巧芯痛批黃暐瀚「真的很虛暐」。對此，黃暐瀚臉書發文列三點反擊。徐巧芯表示，中華民國是我國憲法所定正式國名，護照作為代表國家主權的重要文件，理應清楚呈現「Republic of China」，自己在立法院僅以主決議方式要求外交部進一步說明，並未影響護照印製與外交業務運作，質疑外界未釐清預算審查程序就批評她刁難政府。她更將矛頭指向黃暐瀚，質疑對方平時自稱中華民國派，卻對正式國名遭弱化一事視若無睹，還影射黃暐瀚立場多變，卻自稱最中立，所以電視台節目也不再邀約他，「這種水平，慢走不送。」黃暐瀚駁斥遭特定電視節目封殺的說法，要求徐巧芯明確指出是哪個節目，「身為立委，公開散布錯誤訊息，請查清楚，為自己的言論負責」。至於護照爭議，他認為，若立委不滿現行版本，應循立法程序推動修正。他舉例，2020年就曾有立委提案建議外交部在護照封面加註「TAIWAN」，若徐巧芯認為需要調整「Republic of China」字樣，同樣可透過提案處理。黃暐瀚最後表明自己的立場，直言喜歡現行護照設計，「有中華民國、有Republic of China，也有TAIWAN，真好！」他強調，「我愛中華民國，我愛台灣」，至於自己是否佩戴國旗徽章，不勞委員操心。