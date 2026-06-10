尼泊爾一名52歲嚮導達瓦·雪巴（Dawa Sherpa）在聖母峰高海拔山區失蹤6天，家屬已在辦理後事，但他卻奇蹟生還，透露自己全靠吃冰塊跟僅剩幾顆巧克力強撐下去。
據BBC報導，達瓦失聯近一週時間，在承攬的登山健行公司宣告環境惡劣無法出動搜救後，他在加德滿都的家屬已經開始為他舉行後事。驚喜的是，一隊淨山小隊意外在靠近基地營的路上，看到失蹤的達瓦。達瓦隨即被直升機緊急送往醫院，在加護病房（ICU）內接受嚴重脫水、凍傷和骨折的治療。
據目擊者與達瓦的描述，這起求生過程堪比電影情節。同行的登山客克里斯·思羅爾（Chris Thrall）是最後見到達瓦的人。當時達瓦在海拔約7,500公尺的營地休息，斯羅爾先協助另一名凍傷且缺氧的登山客下山，回頭就看到達瓦在原地沒有動靜。
達瓦事後回憶，自己當時氧氣耗盡，雙腿發軟完全無法行走，前兩天沒有進食任何東西，後來開始用力咀嚼身邊的冰塊。雖然冰塊讓牙齒凍到劇烈發痛，但他別無選擇，隨後他在口袋裡摸到了幾顆巧克力，並靠著舔舐融化的冰水勉強維持生命體徵。
在極度虛弱的狀況下，達瓦嘗試自行撤退下山，卻又不慎跌入冰隙，困在深溝中長達兩天半，當他瀕臨絕望之際，剛好發生雪崩，把大量積雪衝進他受困的冰隙中，陰錯陽差的讓他能踩著積雪爬出裂縫。
在成功爬出裂縫後，他幸運的找到路段的固定繩索，順著繩索繼續向下攀爬，中途還遭遇另一場雪崩，但他憑著驚人意志徹夜趕路，終於在接近基地營時遇到了淨山小隊將他背下山。
負責督導搜救行動的 8K Expeditions 執行董事佩姆巴·雪巴（Pemba Sherpa）讚嘆，這是一場不折不扣的「大師級自我救援」，在失去所有物資與氧氣的極端條件下熬了這麼多天，這完全是個奇蹟。
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據目擊者與達瓦的描述，這起求生過程堪比電影情節。同行的登山客克里斯·思羅爾（Chris Thrall）是最後見到達瓦的人。當時達瓦在海拔約7,500公尺的營地休息，斯羅爾先協助另一名凍傷且缺氧的登山客下山，回頭就看到達瓦在原地沒有動靜。
達瓦事後回憶，自己當時氧氣耗盡，雙腿發軟完全無法行走，前兩天沒有進食任何東西，後來開始用力咀嚼身邊的冰塊。雖然冰塊讓牙齒凍到劇烈發痛，但他別無選擇，隨後他在口袋裡摸到了幾顆巧克力，並靠著舔舐融化的冰水勉強維持生命體徵。
在極度虛弱的狀況下，達瓦嘗試自行撤退下山，卻又不慎跌入冰隙，困在深溝中長達兩天半，當他瀕臨絕望之際，剛好發生雪崩，把大量積雪衝進他受困的冰隙中，陰錯陽差的讓他能踩著積雪爬出裂縫。
在成功爬出裂縫後，他幸運的找到路段的固定繩索，順著繩索繼續向下攀爬，中途還遭遇另一場雪崩，但他憑著驚人意志徹夜趕路，終於在接近基地營時遇到了淨山小隊將他背下山。
負責督導搜救行動的 8K Expeditions 執行董事佩姆巴·雪巴（Pemba Sherpa）讚嘆，這是一場不折不扣的「大師級自我救援」，在失去所有物資與氧氣的極端條件下熬了這麼多天，這完全是個奇蹟。