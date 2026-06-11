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洛杉磯湖人隊在今年季後賽次輪不敵奧克拉荷馬雷霆隊後，球隊陣容調整需求迫在眉睫。為了能在強敵環伺的西區殺出重圍，湖人隊在季後就不斷傳出可能將追求密爾瓦基公鹿隊球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）。知名湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）日前在個人頻道揭露了兩套潛在的交易方案，隨即引發各界震撼。第一套方案中，湖人將送出艾頓（Deandre Ayton）、拉拉維亞（Jake LaRavia），外加三枚首輪籤（2026、2031、2033年）及三枚首輪互換權。然而，此方案面臨一大變數：球隊當家球星詹姆斯（LeBron James）即將成為不受限自由球員。除非詹姆斯願意接受僅約900萬美元的空間例外條款，或是底薪續約，否則這筆交易在薪資空間上將難以成行。第二套方案則被視為湖人能給出的「最強報價」，內容除了艾頓、拉拉維亞及上述選秀權外，還加入了里夫斯（Austin Reaves）。這組報價能讓湖人一口氣組成極具統治力的豪華陣容，但布哈坦言此舉「不可行」，因為他極度懷疑里夫斯是否願意配合執行「先簽後換」來推動此交易。此外，布哈直言，即便湖人真的成功集結詹姆斯、里夫斯、字母哥加上唐西奇（Luka Doncic）組建史詩級陣容，他也不認為詹姆斯會為了留在洛杉磯而自願降薪至老將底薪。儘管交易字母哥的夢想十分誘人，但布哈也指出，這對目前的湖人而言更像是「空中樓閣」。相比於追求字母哥這類「超級巨星」，湖人更迫切的補強需求其實是禁區深度。目前球隊已將目光投向尼克隊的羅賓森（Mitchell Robinson）、達拉斯獨行俠的加福德（Daniel Gafford）以及籃網隊的克拉克斯頓（Nic Claxton）。這些運動能力出色、能攻能守的中鋒，被視為能立即提升湖人防守上限的關鍵。布哈分析，湖人近期才透過驚天交易獲得了唐西奇，這證明了沒有什麼是絕對不可能的，但相較於追求字母哥，優先補強禁區防線，或許才是湖人在休賽季最實際的升級策略。對於湖人球迷而言，球團是否會為了進一步提升奪冠賠率而採取大膽行動，仍充滿未知數。但可以確定的是，隨著休賽季補強窗口開啟，湖人隊的操作將持續成為西區版圖中最受矚目的焦點。