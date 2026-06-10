美國一架阿帕契直升機日前遭伊朗擊毀，兩名飛行員幸運逃生。美國總統川普透露最新細節，當時伊朗無人機撞上直升機後，卡在2名飛行員之間，起火但並未爆炸，美軍飛行員緊急迫降逃生。他也表示，正在考慮對伊朗發電廠、橋樑發動打擊。
據福斯新聞報導，川普10日受訪時透露更多直升機遇襲事件的細節。當時撞擊美軍直升機的伊朗無人機，直接卡在兩名飛行員的中間，那架無人機當時已經起火，但所幸並未引爆，兩名飛行員隨後在驚險萬分的情況下，成功將直升機迫降於水面上。
川普形容，這兩名飛行員能夠在這種極端狀況下活下來，完全是一個奇蹟。
由於美伊兩國的和平談判未能取得任何進展，川普表示，他目前正在考慮對伊朗發動更大規模的軍事行動，美軍已經越來越接近將打擊目標擴大至伊朗境內的發電廠與橋樑。
川普直言，「他們（伊朗）本來有機會簽署協議並存活下來的」，在兩國近期的和平對話中，德黑蘭當局實質上一直在「敷衍、拖延美國」，這導致雙方的談判最終幾乎毫無實質進展，也徹底消磨了美方的耐性。
此外，一名美國高級官員透露，美軍於9日晚間成功轟炸了伊朗境內的 20 個戰略目標。
川普接受ABC News訪問時表示，「我認為即時做出回應至關重要。他們（伊朗）擊落了我們的一架直升機，而我們此時此刻正在進行正面回擊。這完全是對他們昨晚對我們直升機所作所為的回應。我深信，美國的回擊必須非常強硬、非常強大，而這正是我們這一次行動所展現的姿態。」
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川普形容，這兩名飛行員能夠在這種極端狀況下活下來，完全是一個奇蹟。
由於美伊兩國的和平談判未能取得任何進展，川普表示，他目前正在考慮對伊朗發動更大規模的軍事行動，美軍已經越來越接近將打擊目標擴大至伊朗境內的發電廠與橋樑。
川普直言，「他們（伊朗）本來有機會簽署協議並存活下來的」，在兩國近期的和平對話中，德黑蘭當局實質上一直在「敷衍、拖延美國」，這導致雙方的談判最終幾乎毫無實質進展，也徹底消磨了美方的耐性。
此外，一名美國高級官員透露，美軍於9日晚間成功轟炸了伊朗境內的 20 個戰略目標。
川普接受ABC News訪問時表示，「我認為即時做出回應至關重要。他們（伊朗）擊落了我們的一架直升機，而我們此時此刻正在進行正面回擊。這完全是對他們昨晚對我們直升機所作所為的回應。我深信，美國的回擊必須非常強硬、非常強大，而這正是我們這一次行動所展現的姿態。」
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