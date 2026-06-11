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聖安東尼奧馬刺隊的超級巨星文班亞馬（Victor Wembanyama），在總冠軍賽第3戰中因暴力推開紐約尼克隊明星後衛布朗森（Jalen Brunson）引發軒然大波。今（11）日第4戰雙方將繼續在紐約麥迪遜廣場花園開打，而聯盟確定不會對文班亞馬追加處罰，這讓尼克「神偷」阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）極度不滿，公開砲轟文班亞馬的舉動「根本不是籃球動作」。此外，現任聯盟裁判發展與訓練高級副總裁麥卡切恩（Monty McCutchen）日前登上ESPN節目《NBA Today》時，也罕見公開承認吹判錯誤。在總冠軍賽第4戰前的媒體聯訪中，尼克隊後衛阿爾瓦拉多對文班亞馬在第3戰的爭議重摔、推人動作依舊耿耿於懷。根據《紐約郵報》記者柴克·布拉吉爾（Zach Braziller）報導，阿爾瓦拉多直接點名這是一記骯髒的惡劣犯規。「我認為那根本不是籃球動作，」阿爾瓦拉多嚴正表示：「那是官方必須去好好檢視的畫面。但他這次僥倖逃過一劫了，不過，這將會是最後一次。」事實上，大聯盟辦公室在賽後都可以透過重播審查，將場上的漏判升級為惡意犯規（Flagrant Foul），但聯盟最終選擇不做任何懲處。美媒《ClutchPoints》推測，聯盟此舉是在關鍵的總冠軍賽中陷入了兩難。因為溫班亞瑪在西區決賽對陣明尼蘇達灰狼隊時，就曾因揮肘痛擊灰狼中鋒里德（Naz Reid）的喉嚨，遭判罰一次二級惡意犯規。如果聯盟在總冠軍賽審查中再補判一記二級惡意犯規，文班亞馬恐將面臨禁賽處分。為了收視率與總冠軍賽的完整性，聯盟最終高高舉起、輕輕放下。針對這起全美關注的爭議判決，前NBA資深名哨、現任聯盟裁判發展與訓練高級副總裁麥卡切恩（Monty McCutchen日前登上ESPN節目《NBA Today》時，也罕見地公開承認錯誤。麥卡切恩坦言：「我想我們大家都能認同，那一球確實是漏判了。裁判之間的持球與無球防守交替視線，是我們工作的重要部分。但這球我們做得非常糟糕，當時有兩名裁判的視線都集中在球員身上，導致完全漏看了掩護時的肢體衝突。」不過麥卡切恩也解釋，雖然每場比賽賽後辦公室都會全面審查，但要將判決升級，必須具備「清晰且拒決定性」的標準。因為我們非常尊重場上裁判的當下判斷，他們才是在場上感受比賽脈絡與高低潮的人。如果出現明顯漏吹，確實有機會升級（惡意犯規），但這不等於重新幫比賽吹哨。」