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洛杉磯道奇隊二刀流巨星大谷翔平在本賽季的投手丘上，正繳出載入史冊的鬼神級表現。目前他防禦率是驚人的0.74，幾乎讓大聯盟強打都束手無策。即便壓制力如此恐怖，他今年能否問鼎國聯賽揚獎仍要畫上巨大的問號。美國媒體《Sportsnaut》記者奇拉博羅（Isaac Chilabro）對此提出了關鍵，指出大谷挑戰這項投手最高榮譽時，最大的弱點就是投球局數。大谷翔平在完成了本賽季的前10場先發登板後，他的防禦率依舊維持在不可思議的0.74。根據數據統計，自大聯盟於1913年將「自責分」正式列為官方紀錄以來，在開季前10場先發後能繳出比大谷更低防禦率的先發投手，歷史上僅僅只有兩位。分別是2021年的神獸級強投迪格隆（Jacob deGrom），以及1966年的傳奇名將馬里查爾（Juan Marichal）。這意味著大谷翔平目前的投球壓制力，完全是百年難得一遇的史詩級演出。然而，這項鬼神數據背後，卻隱藏著二刀流調度的致命代價。截至上次先發登板為止，大谷翔平的投球局數只累積了61局。依照目前的頻率推算，大谷在賽季結束時的總投球局數預計落在155到160局之間。這意味著，他極有可能無法達到大聯盟官方規定、爭奪防禦率王寶座所需的162局規定投球局數。記者奇拉博羅直接點出關鍵：「大谷翔平的頂尖天賦毋庸置疑，但他的投球工作量卻是爭奪獎項的嚴重弱點。為了保護他的肩膀以及球團砸下的巨額投資，道奇隊本季徹底貫徹『六人先發輪值』。這導致他的總投球局數，將大幅度低於大聯盟頂級先發投手的平均水準。」檢視大聯盟過去20年的歷史，在完整球季中，以先發投手身份奪下賽揚獎「投球局數最少」的紀錄保持人，是2021年密爾瓦基釀酒人隊的伯恩斯（Corbin Burnes），但他當年也投了167局。即使如此，當年的投票結果依舊引發巨大爭議，許多投票委員更傾向投給當年狂操213.3局的費城人隊王牌威勒（Zack Wheeler）。如果大谷翔平最終的季末投球局數真的落在155局左右，即使防禦率依舊低得嚇人，但面對其他每週穩定出賽、單季投了190局甚至200局以上的傳統型賽揚競爭者，評審委員是否願意打破歷史慣例、將選票投給局數顯著落後的大谷？這個問題為今年國聯賽揚獎的激烈競爭定調。