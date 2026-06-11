美國勞工統計局（BLS）10日公布5月份消費者物價指數（CPI），顯示月增0.5%、年增4.2%，年增幅高於4月的3.8%，也是2023年4月以來最高水準，代表美國通膨壓力再度升溫。對此，美國總統川普（Donald Trump）的回應是「我愛通膨」，還自曝美軍已秘密幫助200多艘商船通過荷姆茲海峽，讓超過1億桶石油順利進入公開市場。
川普自稱不怕通膨，戰爭打完就會崩跌
根據美國財經媒體《CNBC》報導，川普當地時間週三在白宮被傳媒問到，是否對CPI等通膨數據感到擔憂時，他回應稱：「我喜歡，這些數據很棒....你知道我真正喜歡的是什麼嗎？我喜歡通脹，你知道為什麼嗎？因為一旦這場戰爭結束，你知道我現在就可以說了...你知道我們一直在奪取數百萬桶石油」。
按照川普的說法，一旦美國與伊朗的戰爭結束，通膨率預計就會暴跌。
報導指出，讓人困惑的是，川普試圖將淡化通膨的舉動，與他號稱美國奪取石油的說法連在一起：「前幾天晚上，我們運了22艘船，我們一直在運出數百萬桶石油，沒人知道這件事，就連伊朗自己也是現在才知道...深夜時分，沒有光，因為他們沒有雷達了，都被我們炸了，我們運走石油....這就是為什麼現在油價只要每桶85美元的原因」，但外界根本不清楚，川普說的到底是什麼意思，以及這與消費者物價指數有何關聯。
美國多位民主黨議員、州長迅速轉發川普關於通貨膨脹的最新影片，怒控美國人連養家糊口都成問題，卻被川普當成笑話看；就連同屬共和黨的議員們都擔心，CPI上漲的焦慮情緒，會進一步損害共和黨在11月期中選舉保住國會兩院多數席位的計畫。
川普社群平台發文吹噓
除了對傳媒的公開發言，川普當天還在社群媒體發文，打下：「上個月，我指示我們偉大的美國軍隊執行一項秘密任務，協助油輪和其他商船通過荷姆茲海峽。」
川普表示，很高興宣布，這項行動讓超過1億桶石油得以進入公開市場，超過200艘商船已安全通過荷姆茲海峽：「這一巨大成功是因為美國控制著荷姆茲海峽，而不是伊朗。他們的軍隊已被擊敗，他們的經濟崩潰了。伊朗完蛋了！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美國財經媒體《CNBC》報導，川普當地時間週三在白宮被傳媒問到，是否對CPI等通膨數據感到擔憂時，他回應稱：「我喜歡，這些數據很棒....你知道我真正喜歡的是什麼嗎？我喜歡通脹，你知道為什麼嗎？因為一旦這場戰爭結束，你知道我現在就可以說了...你知道我們一直在奪取數百萬桶石油」。
按照川普的說法，一旦美國與伊朗的戰爭結束，通膨率預計就會暴跌。
報導指出，讓人困惑的是，川普試圖將淡化通膨的舉動，與他號稱美國奪取石油的說法連在一起：「前幾天晚上，我們運了22艘船，我們一直在運出數百萬桶石油，沒人知道這件事，就連伊朗自己也是現在才知道...深夜時分，沒有光，因為他們沒有雷達了，都被我們炸了，我們運走石油....這就是為什麼現在油價只要每桶85美元的原因」，但外界根本不清楚，川普說的到底是什麼意思，以及這與消費者物價指數有何關聯。
美國多位民主黨議員、州長迅速轉發川普關於通貨膨脹的最新影片，怒控美國人連養家糊口都成問題，卻被川普當成笑話看；就連同屬共和黨的議員們都擔心，CPI上漲的焦慮情緒，會進一步損害共和黨在11月期中選舉保住國會兩院多數席位的計畫。
除了對傳媒的公開發言，川普當天還在社群媒體發文，打下：「上個月，我指示我們偉大的美國軍隊執行一項秘密任務，協助油輪和其他商船通過荷姆茲海峽。」
川普表示，很高興宣布，這項行動讓超過1億桶石油得以進入公開市場，超過200艘商船已安全通過荷姆茲海峽：「這一巨大成功是因為美國控制著荷姆茲海峽，而不是伊朗。他們的軍隊已被擊敗，他們的經濟崩潰了。伊朗完蛋了！」