國民黨主席鄭麗文近日率團訪美，並在僑宴演說中提到，回到台灣後將啟動年底選舉的全面布局，更強調國民黨「必須在2028年贏回政權」，加上外界也傳出，北京方面可能希望鄭麗文代表國民黨出戰2028總統大選，引發外界聯想。對此，政治評論員吳崑玉昨（10）日接受資深媒體人黃暐瀚訪問時直言，他判斷鄭麗文有「六成機率」會參選2028總統，此說法一出，也讓黃暐瀚當場相當驚訝。

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黃暐瀚昨發文提及，他聽到崑玉哥說「鄭麗文六成機率選2028」的時候，其實有點嚇了一跳。前面不是還有「盧瑜蔣」嗎？崑玉哥說黨主席可以決定提名辦法，國民黨一直有「黨員三成、民調七成」的慣例，在習近平的加持下，屆時黨員投票一致挺鄭，民調部分相信綠營選民也將「唯一支持」鄭麗文，這不就轉眼變成「2028的總統參選人了嗎」？

同場的台北市議員苗博雅也在節目中分析，鄭麗文目前的戰略位置確實相對有利。她認為，韓國瑜有國會牽制（議長中立條款），盧秀燕不選主席已錯失良機，再加上蔣萬安未必挑戰2028（也許放眼2032），鄭麗文確實有機會，成為藍營2028的總統參選人。


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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...