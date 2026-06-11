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▲粉絲發現迪麗熱巴曾和陳飛宇戴同款手鍊。（圖／微博＠秋色鋪滿湖光）

▲迪麗熱巴（右）和陳飛宇（左）合作的《白日提燈》在4月播畢。（圖／微博＠白日提燈官微）

34歲中國人氣女星迪麗熱巴近日與小8歲男星陳飛宇傳出假戲真做的緋聞，兩人共同主演古裝劇《白日提燈》，陳飛宇早在上節目宣傳時，就說過迪麗熱巴是他的最愛。現在中國狗仔「會拍攝的百曉生」更直言兩人已經在上海同居，交往1年半了，粉絲也循線挖出迪麗熱巴與陳飛宇有同款手鍊，懷疑是情侶小物，引爆討論。狗仔「會拍攝的百曉生」今年3月在《白日提燈》播出時，就曾發文暗示迪麗熱巴和陳飛宇假戲真做，已經展開交往。本月10日他再度發文，直言：「（迪麗熱巴、陳飛宇）好了很久了，差不多1年半了，上海基本定居了。男的愛女的瘋魔！男的摳搜小氣！要封殺wzm（魏哲鳴）！」魏哲鳴是《白日提燈》的男配角，狗仔稱陳飛宇愛迪麗熱巴愛到不行，因此小氣吃醋，要封殺他。該文曝光後，在粉絲圈裡也引起關注，大家開始查找迪麗熱巴戀愛線索，發現她曾戴過和陳飛宇同款的串珠手鍊，認為這就是兩人交往的證據。還有人挖出疑似陳飛宇的「得物」帳號，裡面的購買紀錄和出現在迪麗熱巴身上的單品高度重疊，但該帳號隨後已被註銷，無法確定是否為陳飛宇本人所有。另外，也有粉絲比對兩人足跡，發現他們在日本、韓國、香港、澳門等多地行程有重疊，疑似同遊。不過以上說法皆有另一派粉絲出來打臉，首先，粉絲認為迪麗熱巴戴手鍊的照片是2024年的，那時她跟陳飛宇尚未合作拍戲，加上該手鍊是常見的基礎款，很可能只是巧合。而得物帳號，因無法確定所有者與購買紀錄是否為真，也不能被當成證據；至於雙方行程重疊一事，也被當作無稽之談，粉絲認為大部分明星都經常到處飛，參加時尚活動，重疊是常有的事。目前狗仔也並未拍到兩人互動親暱的照片，爆料全靠文字描述，難免讓人覺得可信度低。另外，「會拍攝的百曉生」也被挖出，先前曾外流陳飛宇和女網紅的床照，被判賠15萬人民幣（約新台幣70萬元）；由此可見，他與陳飛宇本來就有私仇，很可能是惡意捏造緋聞。