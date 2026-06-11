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Nike世界盃6分鐘宣傳片爆紅！一票傳奇球星共演

▲足壇巨星C羅（Cristiano Ronaldo）、姆巴佩（Kylian Mbappé）都共同出演本次Nike宣傳片。（圖／Nike提供）

Lisa、金卡戴珊、詹皇也入鏡！粉絲看傻：到底花多少錢

▲Nike為了迎接世界盃到來，發表全新企劃《Rip The Script》（讓劇本都作廢），並邀請足球、籃球、音樂、娛樂與流行文化領域指標人物一同共演。（圖／Nike提供）

▲BLACKPINK成員Lisa。（圖／Nike提供）

▲美國話題女王金卡戴珊（Kim Kardashian）和其兒子Saint。（圖／Nike提供）

2026年世界盃足球賽將於明（12）日台灣時間凌晨三點開踢，國際運動品牌Nike為了迎接世界盃到來，，至今已累積破7千萬點閱，被粉絲稱作是「Nike有史以來最重本的廣告」。2026年世界盃足球賽開幕進入倒數，本屆首度擴增至48支球隊，堪稱史上最大規模，更由美國、加拿大、墨西哥第一次聯合舉辦。Nike趁著此時公布全新品牌企劃《讓劇本都作廢》（Rip The Script），並上傳長達6分鐘的宣傳片揭開序幕。令人吃驚的是，Nike這次集結各領域大咖名人一同共演，讓不少粉絲驚嘆「Nike有史以來砸最重本的廣告」。據悉，本次Nike邀請足球、籃球、音樂、娛樂與流行文化領域指標人物，一同共演拍攝這支「足球宇宙」神片，包括足壇巨星C羅（Cristiano Ronaldo）、姆巴佩（Kylian Mbappé）、哈蘭德（Erling Haaland）與Vini Jr.等指標球星，還邀請小羅納度（Ronaldinho）、伊布（Zlatan Ibrahimović）等傳奇球星出演。該部廣告片不只邀請足球界巨星們參與，更邀來在運動、娛樂與流行文化中佔有一席之地的名人出演，包括世界巨星詹姆斯（LeBron James）、美國話題女王金卡戴珊（Kim Kardashian）與BLACKPINK成員Lisa等，強大陣容隨即在網路上引發大量討論。宣傳片於6月4日上架YouTube、IG等社群平台，目前累積已超過7300萬觀看次數，吸引全球各地的球迷們共襄盛舉，但超強大陣容也讓網友們看了掉下巴，驚訝直喊「Nike不只是拍了個廣告，他們拍出了體育界的復仇者聯盟」、「這支廣告是傳奇」、「這部片也太久了，超多人，發瘋」、「這支廣告到底花了多少錢」。