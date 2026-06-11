NBA總冠軍賽第4戰前夕，紐約麥迪遜廣場花園（MSG）外的煙硝味已經藏不住，聖安東尼奧馬刺隊超級巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）在今（11）日抵達球場準備開打前，現場就聚集了大量守候的紐約尼克隊球迷。文班亞馬一現身，漫天的噓聲與叫罵聲隨即排山倒海而來，不過面對紐約著名的「魔鬼主場」待遇，文班亞馬完全沒在怕，甚至放話這種氛圍反而讓他更嗨。

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推摔布朗森免罰引眾怒！尼克球迷MSG外狂噓

這場系列賽目前由尼克隊取得2：1領先。在第3戰中，文班亞馬因為對尼克明星後衛布朗森（Jalen Brunson）使出爭議性的推人動作，引爆兩軍火藥味。賽後聯盟官方宣布不會對文班亞馬追加惡意犯規或處罰，讓紐約球迷氣到理智線斷裂，認為聯盟是在刻意護航馬刺當家球星，也讓文班亞馬瞬間成為紐約的「全民公敵」。

NBA官方隨後在社群平台X上傳了一段賽前側拍影片，畫面中文班亞馬正大步走向麥迪遜廣場花園，而街道兩旁的紐約球迷則毫不留情地對他狂比倒讚、瘋狂報以震耳欲聾的噓聲。

攸關53年首冠與扳平戰局！文班亞馬：紐約的敵意是我的燃料

儘管還沒進球場就被敵意包圍，但這位22歲的法國天才中鋒似乎非常享受這種「反派角色」。文班亞馬在賽前受訪時直言，麥迪遜廣場花園這種「有毒」的敵對氣氛根本傷不到他，反而激發了他的鬥志：「這種氛圍只會讓我打得更興奮、更賣力。」

馬刺隊在自家主場連輸2場後，第3戰硬是在MSG以115：111斷了尼克隊季後賽的13連勝，成功續命。文班亞馬在總冠軍賽前3場場均狂飆29.0分、9.7籃板、3.3阻攻，完全展現了宰制禁區的神獸級身手。

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陳昱慈編輯記者

大學讀商科，因為喜歡各種體育賽事所以一直以來的夢想都是體育記者。大學畢業前因緣際會下加入《NOWNEWS今日新聞》 ，主要負責運動中心NBA、MLB等外電編譯、防守Google News等任務，在工讀期間累積許多編輯經驗，也...