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隨著2026年NBA選秀會（6月23日）進入最後倒數，密爾瓦基公鹿隊超級巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的交易案已成休賽季最大焦點。據美媒報導，各界普遍預期公鹿將在選秀會前完成這項震撼聯盟的重磅交易。其中，邁阿密熱火隊被視為字母哥最傾向的落腳處，而熱火球星「英雄哥」希羅（Tyler Herro）的一則社群動態，更讓交易傳聞瞬間升溫。近日，有關多支球隊對泰勒·希羅表達濃厚交易興趣的消息甚囂塵上，市場普遍認為這正與熱火隊追求安戴托昆波的「多方大型交易框架」有關。面對流言，希羅不僅在個人Instagram上取消追蹤熱火隊帳號，更在最新動態中僅留下「⏳⏳」（沙漏）的神秘圖案，此舉被廣大球迷視為其離隊倒數的明確訊號。外界分析，若熱火隊要成功網羅阿德托昆博，其報價方案很可能將以希羅作為核心籌碼，並搭配年輕長人凱爾·韋爾（Kel'El Ware）及多枚未來選秀權。對公鹿而言，這能補充球隊急需的年輕戰力與選秀資產，以重建球隊陣容。NBA記者Aryan報導指出，目前圍繞阿德托昆博的交易談判已進入「強勁勢頭」，業內人士普遍認為，交易極有可能在本周或下周初正式達成。儘管阿德托昆博目前仍有合約在身，但面對即將到來的2027-28賽季6280萬美元球員選項，公鹿隊顯然不願冒險，希望能趁早換回最大化的資產回報。除了熱火隊之外，波士頓塞爾提克亦被認為在字母哥的潛在關注清單內。儘管他傾向留在東區發展，但公鹿隊也展現了「向錢看齊」的態度，據傳他們正積極運作多方交易，目標包括與波特蘭拓荒者合作，以取回先前在里拉德（Damian Lillard）交易中送出的選秀資本。這場超級巨星交易案同樣牽動著洛杉磯湖人隊的神經。ESPN名記溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，若熱火隊將潛力中鋒凱爾·韋爾作為交易字母哥的籌碼送到公鹿，隨後公鹿又願意轉賣該名長人，湖人隊將會是第一時間撥通電話的買家。對於亟需補強禁區高度與長程火力的湖人而言，韋爾具備拉開空間與優異護框能力，且正處於新秀紅利合約期，極為符合湖人的建隊需求。值得注意的是，據知名記者馬克·史坦（Marc Stein）透露，公鹿隊可能會等待 NBA 總冠軍賽結束後再拍板定案。原因是他們仍密切關注紐約尼克隊的動向——若尼克隊最終錯失冠軍，是否會為了衝擊未來，以更激進的報價加入阿德托昆博的爭奪戰，已成為市場最大的變數。隨著選秀會逼近，這場聯盟史上最受矚目的交易案正走向終局。對阿德托昆博而言，離開密爾瓦基已是勢在必行；而對整個 NBA 聯盟版圖來說，這筆交易無論落腳何處，都將徹底改寫未來幾年的奪冠格局。